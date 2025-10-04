Svetli način
Slovenija

Eni protestirali proti splavu, drugi poudarili: Pravica je vpisana v ustavo

Ljubljana, 04. 10. 2025 15.51 | Posodobljeno pred 1 uro

Tako kot pred tednom dni v Mariboru sta tokrat shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava sočasno potekala tudi na ljubljnskih ulicah. Udeleženci Pohoda za življenje so poudarjali, da se človeško življenje začne že s spočetjem in končna z naravno smrtjo, na Shodu za dostojno življenje pa so izpostavljali pravico žensk do odločanja o lastnem telesu.

Nasprotniki pravice do umetne prekinitve nosečnosti so se dopoldne z baloni in transparenti zbrali na Prešernovem trgu na dogodku Pohod za življenje. V luči zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o katerem želijo pobudniki pod vodstvom Aleša Primca, ki se je prav tako udeležil dogodka, referendum, so poseben poudarek na dogodku namenili tudi spoštovanju naravne smrti.

Pohod za življenje je tokrat potekal pod geslom "Človek že od spočetja", s katerim so želeli sporočiti, da "začetek človeškega življenja ne določa ne verska ne politična prepričanost, ampak da je to znanstveno dejstvo", je ob robu dogodka v izjavi za medije dejala voditeljica Pohodov za življenje v Sloveniji Urša Cankar Soares.

Ob tem je dodala, da vsakemu človeku pripadajo človekove pravice in osnovna je pravica do življenja. "Zato nihče nikoli in nikdar ne bi smel imeti pravice vzeti življenje drugemu človeku, kajti s tem mu krši njegovo osnovno pravico, ki je pravica do življenja," je dejala.

Na protestu tudi Branko Grims
Na protestu tudi Branko Grims FOTO: Bobo

Udeleženci shoda so nosili transparente z napisi "Izberi življenje", "Vsak je vreden življenja" in "Splav ni zdrav". Nekaj sto zbranih se je nato sprehodilo po ulicah Ljubljane.

'Pogrevajo boje, ki so bili v družbi že odločeni'

Sočasno so se protestniki zbrali tudi na Kongresnem trgu, kjer je potekal Shod za dostojno življenje, na katerem so izrazili podporo pravici do umetne prekinitve nosečnosti. Ti so se s transparenti in rdečimi zastavami ter z vzkliki in žvižgi sprehodili tudi mimo Prešernovega trga.

"Nedopustno se nam zdi, da se sploh preizprašuje pravico žensk do odločanja o lastnem telesu in da se sploh preizprašuje to, kar nam je že v ustavi zagotovljeno," je ob robu dogodka dejala Maša Cvetežar iz društva Iskra.

Kot je bila kritična, nasprotniki pravice do splava "pogrevajo boje, ki so bili v družbi že odločeni". Nekaterim organizacijam, ki nasprotujejo tej pravici, pa je očitala, da so financirane iz ZDA in so povezane z organizacijami, ki po njenih besedah aktivno delujejo proti javnemu dobremu.

"Nasprotujejo javnemu šolstvu, javnemu zdravstvu in če bi njim šlo dejansko za življenje, kakor pravijo v svojem imenu, bi oni protestirali ravno za javna stanovanja, za boljše delovne pogoje, proti pokojninski reformi in podobne stvari, ne pa da se spravljajo na ženska telesa," je poudarila.

Udeleženci tega shoda so nosili transparente z napisi Roke stran od moje maternice, Prste stran od naših reproduktivnih pravic in Moje telo moja odločitev.

V društvu Iskra opozarjajo, da brez ustreznih javnih storitev ni mogoče izvrševati teh pravic, zato se zavzemajo za dostopno in kakovostno javno zdravstvo ter večje število ginekologov, poln porodniški dopust za oba starša s polnim nadomestilom plače ter širok, stabilen in kakovosten sistem javnih vrtcev in jasli.

Ob shoda sta potekala pod nadzorom policije. Preteklo soboto sta takšna shoda že potekala v Mariboru.

splav človekove pravice pravica ženske
Influencer
04. 10. 2025 17.24
+0
levica bruhanje
ODGOVORI
1 1
Castrum
04. 10. 2025 17.20
+2
Da bo vsem jasno,: V Sloveniji je umetna prekinitev nosečnosti na zahtevo nosečnice zakonita. Do 10. tedna nosečnosti je dovoljen splav na zahtevo nosečnice. Po 10. tednu je potrebna odobritev komisije 1. ali 2. stopnje. Skrajna meja za splav je 28. teden
ODGOVORI
2 0
Castrum
04. 10. 2025 17.20
+2
Razumete?
ODGOVORI
2 0
SDS_je_poden
04. 10. 2025 17.26
To razloži tem ProLife aktivistom, ki bi radi ukinili to pravico. Pa Grimsu.
ODGOVORI
0 0
Dragica Cegler
04. 10. 2025 17.19
+0
Pa kaj je z vami,saj splav ni prepivedan.Se pa levaki borijo za to,da bomo mi plačevali splav,če otmremude ženska spravit iz malte ali poljske.Drugace pa,danes he dovolj zaščite,da ni treba splava,kar tudi ni zdravo za telo.
ODGOVORI
1 1
SDS_je_poden
04. 10. 2025 17.27
Dragica, tudi zaščita ni 100%. Nobena. Taki, ki ne seksate več, tega ne veste.
ODGOVORI
0 0
Castrum
04. 10. 2025 17.17
+1
Mimogrede -saj vsi seveda veste, da v Sloveniji pravica do splava že velja?....sam vprašam
ODGOVORI
1 0
Cupko
04. 10. 2025 17.04
+0
Primc in Grims sta bolezen slovenskega naroda
ODGOVORI
3 3
anatomija
04. 10. 2025 17.01
+2
Lahko bi napisali na enem shodu so se zbrali stari , na drugem pa mladi ljudje pa ne bi nič zgrešili . Ali tudi Primc enako kot Rupar zbira prostovoljne prispevke za soj žep
ODGOVORI
3 1
SDS_je_poden
04. 10. 2025 16.50
+6
A lahko kdo Grimsu pove, da on ne more zanosit? V ostale se pa nima pravice vtikat.
ODGOVORI
8 2
SDS_je_poden
04. 10. 2025 16.53
+5
Pa kolikor vidim, so proti splavu sami taki, ki so že odcveteli. Res imajo preveč časa v svojem življenju.
ODGOVORI
7 2
Gašper 94
04. 10. 2025 16.48
+0
Ampak ce je drugacen DNK a potem je to se tvoje telo? Sam prasam ker tuki neki ne gre skupi
ODGOVORI
1 1
Ali63
04. 10. 2025 16.46
+5
Primc & Co., mati narava je bila pri vas zelo zelo skromna.
ODGOVORI
7 2
Bolfenk2
04. 10. 2025 16.25
+3
Pravica do splava je v Sloveniji zapisana v zakonodajo. Ne vem zakaj Nika Kovač spet provocira na ulicah. Ona zanesljivo nikoli ne bo potrebovala pravice do splava.
ODGOVORI
10 7
mate08
04. 10. 2025 16.30
+2
Škoda da se že njena mama ni za to odločila...
ODGOVORI
7 5
Smuuki
04. 10. 2025 16.39
-1
Kruta resnica. Če bi mame levičarjev izkoristile svoje pravice bi danes lepše živeli
ODGOVORI
5 6
1.maj
04. 10. 2025 17.03
+0
Pozabljaš, da so levičarji premagali desni nacizem in fašizem in da tebe brez levičarjev tudi nebi bilo!
ODGOVORI
1 1
asgard
04. 10. 2025 17.19
Pozabljaš da smo prešli samo iz ene diktature v drugo. Hvala levičarji.
ODGOVORI
0 0
