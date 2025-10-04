Eni protestirali proti splavu, drugi poudarili: Pravica je vpisana v ustavo

Tako kot pred tednom dni v Mariboru sta tokrat shoda nasprotnikov in zagovornikov pravice do splava sočasno potekala tudi na ljubljnskih ulicah. Udeleženci Pohoda za življenje so poudarjali, da se človeško življenje začne že s spočetjem in končna z naravno smrtjo, na Shodu za dostojno življenje pa so izpostavljali pravico žensk do odločanja o lastnem telesu.

Nasprotniki pravice do umetne prekinitve nosečnosti so se dopoldne z baloni in transparenti zbrali na Prešernovem trgu na dogodku Pohod za življenje. V luči zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o katerem želijo pobudniki pod vodstvom Aleša Primca, ki se je prav tako udeležil dogodka, referendum, so poseben poudarek na dogodku namenili tudi spoštovanju naravne smrti.

Pohod za življenje je tokrat potekal pod geslom "Človek že od spočetja", s katerim so želeli sporočiti, da "začetek človeškega življenja ne določa ne verska ne politična prepričanost, ampak da je to znanstveno dejstvo", je ob robu dogodka v izjavi za medije dejala voditeljica Pohodov za življenje v Sloveniji Urša Cankar Soares. Ob tem je dodala, da vsakemu človeku pripadajo človekove pravice in osnovna je pravica do življenja. "Zato nihče nikoli in nikdar ne bi smel imeti pravice vzeti življenje drugemu človeku, kajti s tem mu krši njegovo osnovno pravico, ki je pravica do življenja," je dejala.

Udeleženci shoda so nosili transparente z napisi "Izberi življenje", "Vsak je vreden življenja" in "Splav ni zdrav". Nekaj sto zbranih se je nato sprehodilo po ulicah Ljubljane.

'Pogrevajo boje, ki so bili v družbi že odločeni'

Sočasno so se protestniki zbrali tudi na Kongresnem trgu, kjer je potekal Shod za dostojno življenje, na katerem so izrazili podporo pravici do umetne prekinitve nosečnosti. Ti so se s transparenti in rdečimi zastavami ter z vzkliki in žvižgi sprehodili tudi mimo Prešernovega trga. "Nedopustno se nam zdi, da se sploh preizprašuje pravico žensk do odločanja o lastnem telesu in da se sploh preizprašuje to, kar nam je že v ustavi zagotovljeno," je ob robu dogodka dejala Maša Cvetežar iz društva Iskra.

Kot je bila kritična, nasprotniki pravice do splava "pogrevajo boje, ki so bili v družbi že odločeni". Nekaterim organizacijam, ki nasprotujejo tej pravici, pa je očitala, da so financirane iz ZDA in so povezane z organizacijami, ki po njenih besedah aktivno delujejo proti javnemu dobremu. "Nasprotujejo javnemu šolstvu, javnemu zdravstvu in če bi njim šlo dejansko za življenje, kakor pravijo v svojem imenu, bi oni protestirali ravno za javna stanovanja, za boljše delovne pogoje, proti pokojninski reformi in podobne stvari, ne pa da se spravljajo na ženska telesa," je poudarila. Udeleženci tega shoda so nosili transparente z napisi Roke stran od moje maternice, Prste stran od naših reproduktivnih pravic in Moje telo moja odločitev.