Slovenija

Enkratna vožnja z mestnim avtobusom v Ljubljani odslej dražja

Ljubljana, 01. 10. 2025 06.15 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Cena enkratne vožnje z ljubljanskim mestnim avtobusom v prvi coni odslej znaša 1,50 evra. Cena vozovnice v drugi coni je 2,50 evra, v tretji pa 3,50 evra. Cene terminskih vozovnic ostajajo nespremenjene - cena mesečne splošne neprenosljive vozovnice ostaja 37 evrov, letne splošne neprenosljive vozovnice pa 365 evrov.

FOTO: Shutterstock

Višja cena vozovnice od danes velja za vožnje, plačane s plačilno kartico ali kartico urbana oz. njeno mobilno aplikacijo ter za prevoz na klic po vnaprej določenem voznem redu. Pri plačilu s kartico urbana oz. njeno mobilno aplikacijo ostaja možnost prestopanja v roku 90 minut brez doplačila.

V Ljubljanskem potniškem prometu (LPP) poudarjajo, da cene terminskih vozovnic, ki jih uporablja 75 odstotkov njihovih potnikov, ostajajo nespremenjene. Zato pričakujejo, da se bo delež potnikov s terminskimi vozovnicami po današnji podražitvi povečal.

Podražitev bo po oceni LPP in ljubljanske občine letne prihodke iz tega naslova zvišala za 1,7 milijona evrov.

Cene enkratnih voženj v mestnem prometu so uskladili s spremenjeno državno uredbo, ki se je začela uporabljati avgusta. Ta je med drugim prinesla podražitev enkratnih vozovnic za integrirani javni potniški promet, ki potnikom omogočajo uporabo vlakov in medkrajevnih avtobusov. Vozovnice za relacije do pet kilometrov so se podražile z 1,30 na 1,50 evra.

"Z uskladitvijo cen zagotavljamo skladnost med mestnimi in primestnimi linijami, hkrati pa javni potniški promet ostaja dostopen za vse uporabnike," so sporočili iz LPP.

