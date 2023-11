Covidni solidarnostni dodatek za novorojenčke bo izplačan 30. novembra

V sporočilu, ki so ga objavili na spletnih straneh, so navedli, da je bil enkratni solidarnostni dodatek za novorojenčke sprejet kot eden od ukrepov za lajšanje razmer v času epidemije covida-19. Do njega so upravičeni starši otrok, rojenih od 1. januarja 2020 do 30. junija letos s stalnim prebivališčem v Sloveniji.