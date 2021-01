Eno izmed najelitnejših koprskih stavb želijo zasesti birokrati

Od kulturnega prostora s kavarno in restavracije do butičnega hotela. Idej je bilo veliko. "Vsekakor stavb, kot je ta, na Obali skorajda ni, tudi lokacija te stavbe je seveda ekskluzivna," meni nepremičninski agent Daniel Lovšin .

"Gotovo sta lokacija in sam objekt zelo primerna za vsebine, ki so dostopne širši javnosti," pove Aleš Bržan , župan Mestne občine Koper.

Ko je že pred leti postalo jasno, da bo Uprava za pomorstvo zaradi prostorske stiske v kratkem zapustila hišo Grimani, stavbo iz leta 1713, so se pojavila razmišljanja o tem, kaj umestiti na takšno lokacijo, da bi služila čim večjemu številu ljudi.

Pri takšni ceni bi objekt hitro dobil novega lastnika, predkupno pravico ob izenačitvi najboljše ponudbe bi sicer imela občina. "Interes bi bil. Po vsej verjetnosti pa ta cena ne bi obstala in bi se tudi krepko dvignila–preko milijona," je prepričan Lovšin.

A je vmes posegel Zavod za varstvo kulturne dediščine Piran, ki si je zaželel novih prostorov. Trenutno domujejo v zgradbi v Piranu, ki da je neprimerna, zato želijo v Koper. "Ta lokacija je izrazito ugodna prav s funkcionalnega vidika, saj gre za objekt, ki je lahko dostopen z nivoja pritličja, kar je z vidika dostopnosti tako za širšo javnost kot za gibalno ovirane ključnega pomena,"so zapisali na zavodu.

Država je tako že začela s postopkom. "Do dokončnega prenosa pravice upravljanja še ni prišlo, a postopki in pogovori z ministrstvom in zavodom tečejo po planu," še pojasnjuje Pogačarjeva.

Rešitev za koprsko palačo pa bi lahko bila v rokah piranskih svetnikov. Če ne bodo prižgali zelene luči za občinski odkup prostorov v Piranu, bi selitev Koper lahko padla v vodo.