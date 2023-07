Eno najtežjih let za kmetijsko pridelavo v Sloveniji: kakšne so rešitve?

"Smo v enem najtežjih let, kar se tiče kmetijske pridelave v Sloveniji," je dodal direktor ptujske območne enote KGZS Andrej Rebernišek. Pojasnil je, da so bili spomladi priča močnim nalivom ter posledično poplavam in plazovom, v zadnjih dveh tednih pa še nevihtam z močnim vetrom in točo. Na širšem ptujskem območju je spomladi poplavilo okoli 23.000 hektarjev kmetijskih površin, v prvi vrsti polj koruze, pšenice in ječmena. Številni kmetje so se odločili za novo setev, ki pa jo je zdaj uničila toča.

Toča v zadnjih dveh tednih je na območju ptujske enote KGZS povzročila škodo na okoli 5400 hektarjih kmetijskih površin, večinoma na poljščinah in vinogradih. Slednje še vedno ogrožajo tudi plazovi. Skupno škodo zaradi letošnjih ujm na območju ptujske enote KGZS ocenjujejo na 22,6 milijona evrov.

Na mariborskem območju šest milijonov evrov škode

Na mariborskem območju so največ težav povzročile obsežne majske padavine, ki so prinesle poplave in plazove. Škodo so po besedah direktorice KGZS Maribor Irene Kropf zabeležili na okoli 750 hektarjih kmetijskih površin, predvsem na posevkih koruze in v vinogradih. Škodo ocenjujejo na okoli šest milijonov evrov.

V zadnjih dneh je tudi na mariborskem območju klestila toča, ki je pustila hude posledice predvsem v vinogradih, med drugim na pomembnem vinorodnem območju Špičnik. Številni vinogradi so ostali brez grozdja, zaradi poškodb na trsih bo zmanjšan pridelek tudi prihodnje leto, je pojasnila direktorica. Škodo po toči ocenjujejo na okoli 800.000 evrov.