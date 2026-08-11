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Slovenija

Eno od pogrešanih kamnitih krogel našli v Ljubljanici

Ljubljana, 11. 08. 2026 15.47 pred 13 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA N.L.
Potapljači v Ljubljanici našli eno od kamnitih krogel z ograje Tromostovja

Potapljači Gasilske brigade Ljubljana so minuli petek med potapljaško vajo v Ljubljanici našli eno od kamnitih krogel s podstavkom z ograje Tromostovja, so potrdili na Mestni občini Ljubljana (Mol). V mesecu dni sta namreč z ograje Tromostovja v Ljubljani izginili kar dve kamniti krogli, na Molu so menili, da je šlo pri tem za vandalizem.

Ker sta v manj kot mesecu dni z ograje Tromostovja izginili dve kamniti krogli, so na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Mol podali pobudo, naj potapljači Gasilske brigade redno vajo izvedejo na tej lokaciji in pregledajo rečno dno. Pri pripravi in izvedbi vaje so sodelovali tudi sodelavci oddelka za zaščito in reševanje Mol.

Gasilski potapljači so našli eno od pogrešanih krogel in jo varno dvignili na površje. Pristojne službe jo bodo prevzele, očistile in sanirale ter jo nato vrnile na njeno izvorno mesto na ograji Tromostovja, so še zapisali.

Tromostovje čez Ljubljanico
Tromostovje čez Ljubljanico
FOTO: Bobo

Tromostovje je v sklopu izbranih del Jožeta Plečnika v Ljubljani od leta 2021 vpisano na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.

Osrednji kamniti most Tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma z jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je Plečnik osrednjemu mostu dodal še dva mostova, namenjena pešcem.

Nazadnje so Tromostovje v celoti obnovil pred več kot tremi desetletji.

Tromostovje Ljubljanica kamnita krogla Plečnikova Ljubljana Gasilska brigada Ljubljana

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KOMENTARJI1

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Pinokio
11. 08. 2026 15.57
Eden uživa v svojem vandalizmu o katerem bere v mediju. Kot vsak, ne bo prej prenehal, da ga ujamejo. Potem naj prinese iz Ljubljanice sam krogli in ju restavrira nazaj na njuno mesto.
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