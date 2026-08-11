Eno od pogrešanih kamnitih krogel našli v Ljubljanici

Ker sta v manj kot mesecu dni z ograje Tromostovja izginili dve kamniti krogli, so na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Mol podali pobudo, naj potapljači Gasilske brigade redno vajo izvedejo na tej lokaciji in pregledajo rečno dno. Pri pripravi in izvedbi vaje so sodelovali tudi sodelavci oddelka za zaščito in reševanje Mol.

Gasilski potapljači so našli eno od pogrešanih krogel in jo varno dvignili na površje. Pristojne službe jo bodo prevzele, očistile in sanirale ter jo nato vrnile na njeno izvorno mesto na ograji Tromostovja, so še zapisali.