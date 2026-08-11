Eno od pogrešanih kamnitih krogel našli v Ljubljanici

Ker sta v manj kot mesecu dni z ograje Tromostovja izginili dve kamniti krogli, so na oddelku za gospodarske dejavnosti in promet Mol podali pobudo, naj potapljači Gasilske brigade redno vajo izvedejo na tej lokaciji in pregledajo rečno dno. Pri pripravi in izvedbi vaje so sodelovali tudi sodelavci oddelka za zaščito in reševanje Mol.
Gasilski potapljači so našli eno od pogrešanih krogel in jo varno dvignili na površje. Pristojne službe jo bodo prevzele, očistile in sanirale ter jo nato vrnile na njeno izvorno mesto na ograji Tromostovja, so še zapisali.
Tromostovje je v sklopu izbranih del Jožeta Plečnika v Ljubljani od leta 2021 vpisano na Unescov seznam svetovne naravne in kulturne dediščine.
Osrednji kamniti most Tromostovja iz leta 1842 stoji na mestu nekdanjega lesenega, strateško pomembnega srednjeveškega mostu, ki je povezoval dežele severozahodne Evrope z Balkanom oziroma z jugovzhodno Evropo. Med letoma 1929 in 1932 je Plečnik osrednjemu mostu dodal še dva mostova, namenjena pešcem.
Nazadnje so Tromostovje v celoti obnovil pred več kot tremi desetletji.
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