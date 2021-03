Enoletna zaloga vitamina D za vsako slovensko gospodinjstvo brezplačno – impresivna kampanja podjetja Natural Pharmaceuticals

Podjetje Natural Pharmaceuticals je ob svoji 10. obletnici pripravilo edinstveno kampanjo, s katero želijo izboljšati imunost Slovencev. Zakaj je to tako pomembno za ljudi? Kako naravno povečati raven vitamina D v telesu? Katere dodatke naj uporabimo v primeru pomanjkanja? In kako lahko dobite letno zalogo brezplačno?

Učinki vitamina D na zdravje in počutje so znani že dolgo. Zato se proizvajalci v dopolnilih prehitevajo. Vendar ali veste, kako se razlikujejo? Ali izbirate zavestno? VitaSolaris D3 je izdelek podjetja Natural Pharmaceuticals, ki prvotno izvira z Norveške in ima že več kot 2 milijona kupcev in desetletne izkušnje s prodajo prehranskih dopolnil v osrednji Vzhodni Evropi. Ali ni to najboljše priporočilo? Dodatki so narejeni na Norveškem, Norvežani pa sodijo med deset najbolj zdravih držav na svetu. Dobro vedo, kaj storiti za zdravje, v življenju pa znajo uživati. VitaSolaris D3 - dovolj je 1 tableta Vsaka tableta VitaSolaris D3 vsebuje 2000 IU sončnega vitamina. In kot del kampanje Natural Pharmaceuticals lahko brezplačno dobite zalogo 360 tablet. Takšen paket je enoletna zaloga vitamina D na osebo. Ne eden, ne dva, ampak kar sedem razlogov za to prehransko dopolnilo Tu je 7 zdravstvenih trditev za vitamin D, oz. 7 razlogov, ki prepričajo, da je potrebno poskrbeti za ustrezno raven vitamina D. Vitamin D je koristen za kosti, mišice in zobe. Podpira tudi naš imunski sistem. Ljudje, ki ne verjamejo, da lahko ena tableta spremeni njihovo življenje, bi morali poskusiti z dodatki VitaSolaris D3. Včasih je rešitev težave na dosegu roke, vendar morate narediti nekaj korakov, da jo dosežete.

Kakšna je razlika med vitaminoma D2 in D3? Med dodatki vitamina D najdemo pakete z oznakama D2 in D3. Katero naj izberemo? D3 je boljši, čeprav telo potrebuje oba vitamina. Vitamin D2 se proizvaja v rastlinah in gobah ter je cenejši za pridelavo. Zato ga lahko pogosto najdemo na oznakah živil namesto vitamina D3. Vitamin D proizvaja naše telo, ko je koža izpostavljena soncu. Najpogosteje pa za nego kože uporabljamo kremo za sončenje, ki ustvarja oviro, ki onemogoča proizvodnjo sončnega vitamina. Najboljši vir vitamina D3 so mastne morske ribe, Slovenci pa jih pojemo premalo. Prav tako je pomembno, da vitamin D3 za razliko od vitamina D2 pomeni boljšo absorpcijo. Vitamin D v prehranskem dopolnilu VitaSolaris D3 je v obliki D3 (od tod tudi ime izdelka). Dodatek je brez glutena, proizveden pa je bil brez uporabe barvil. Kdo lahko prejme brezplačen paket? Dejansko bo marsikdo ulov poiskal pri brezplačni ponudbi vitamina D Natural Pharmaceuticals. Kdo nekaj podarja brezplačno? In še posebej enoletno oskrbo in to vsakemu gospodinjstvu? Da, gre za edinstveno kampanjo podjetja Natural Pharmaceuticals, ki se je odločilo Slovence spodbuditi k skrbi za zdravje. Ideja je razširiti glas o pomembnosti vzdrževanja ustrezne ravni vitamina D v telesu. Paket je namenjen spodbujanju ljudi, da skrbijo za svoje zdravje. Vsako gospodinjstvo v Sloveniji lahko prejme letno zalogo prehranskega dopolnila VitaSolaris D3. Edini strošek je 2,49 evrov za dostavo. Podjetje izvaja samo prodajo po pošti; zato je treba za dostavo paketa plačati pristojbino. Nič pa vam ni treba plačati vnaprej. Skupaj z VitaSolaris D3 boste prejeli obrazec za plačilo v višini 2,49 evrov s 30-dnevnim plačilnim pogojem. S tem nimate nobene obveznosti, niti vas ne zavezuje k prihodnjim nakupom.

