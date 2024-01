Enormni zneski na položnicah Velenjčanov: za ogrevanje 300 evrov

V Komunalnem podjetju Velenje so na svoji spletni strani pojasnili, da v letošnji kurilni sezoni niso izvedli povišanja cen ogrevanja. Na januarskih položnicah (poraba v decembru) so zneski za ogrevanje višji zaradi večje porabe toplote v primerjavi s toplejšimi jesenskimi meseci, so zapisali.

"Žal je vedno višja cena toplotne energije delno posledica rasti cen emisijskih kuponov, ki jih moramo plačevati za ogrevanje kljub našim prizadevanjem, da bi bili plačila kuponov za ogrevanje opravičeni, saj je daljinski sistem ekološki. Na ceno emisijskih kuponov Komunalno podjetje Velenje nima vpliva," pravijo.

Zaradi rekordno visokih temperatur v preteklem letu, ki so se zavlekle v pozno jesen in začetek zime, in ukrepov, ki so jih začeli upoštevati odjemalci (znižanje priključnih moči, energetske sanacije stavb, varčevanje pri ogrevanju), je bila poraba toplote v lanskem letu najnižja do zdaj, kar je doslej ugodno vplivalo na stroške pri uporabnikih.

Nazadnje so ceno dvignili s 1. februarjem 2023 za industrijski in poslovni odjem, za gospodinjski odjem pa s 1. majem 2023, in sicer zaradi povišanja povprečne nakupne cene toplote iz Termoelektrarne Šoštanj, ki jo potrjuje Agencija za energijo.

Na Komunalno podjetje Velenje smo naslovili še dodatna vprašanja, odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.