Enostavne, pametne in celovite rešitve za dobre temelje poslovanja

Paket NEO Poslovni za poslovni prostor, domačo pisarno ali delavnico

Paket NEO Poslovni je velik (in varen) paket za mala podjetja. Vsebuje zelo hiter internet, največjo Mega HD TV programsko shemo s 7-dnevnim ogledom za nazaj in fiksno telefonijo. NEO Poslovni vam pomaga tudi pri prvih korakih v poslovni svet. Z izdelavo (nove) spletne strani (z registracijo domene, spletnim gostovanjem in poštnimi predali vred) in vedno osveženimi Wordom, Excelom, PowerPointom in Teams-i v zbirki orodij Microsoft 365 Business Basic bo vaše poslovanje enostavno, sodobno in digitalizirano. V primeru nevšečnosti paket NEO Poslovni prinaša tudi hitrejšo obravnavo prijavljene napake in skrajšan čas njene odprave.