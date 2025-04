Enostavno investiranje za vse – kjerkoli in kadarkoli

Licencirani strokovnjaki OTP banke verjamejo v odgovorno investiranje, ki strankam omogoča premišljeno izbiro naložb ter jasno razumevanje vseh povezanih pogojev in stroškov. Vse to pa je na dosegu roke, saj lahko investiranje v vzajemne sklade ter trgovanje s finančnimi instrumenti opravite tudi na daljavo, prek spletnih in mobilnih platform Bank@Net in mBank@Net.

Če še nimate odprtega osebnega računa, ki vključuje spletno banko oz. mobilno banko, ga lahko odprete kar prek mBank@Neta ali v katerikoli poslovalnici OTP banke.

Enostavno do investiranja in trgovanja na daljavo

S pomočjo izkušenih in strokovnih bančnikov v poslovalnicah OTP banke bo vaša izkušnja enostavna in hitra. Najprej boste izpolnili vprašalnik za določitev svojega investicijskega profila tveganja ter sklenili Pogodbo o trženju vzajemnih skladov in pristopno izjavo oziroma Pogodbo o borznem posredovanju in vodenju računa nematerializiranih vrednostnih papirjev, če želite trgovati s finančnimi instrumenti.

Ko boste opravili te korake, se vam bo svet naložb v vzajemne sklade in trgovanja s finančnimi instrumenti odprl tudi na daljavo. Premium strankam pa so na voljo osebni bančniki, ki vam bodo pomagali uresničiti naložbene cilje.

Tukaj smo, dostopni 24/7

Z uporabo Bank@Neta ali mBank@Neta lahko pri poslovanju z vzajemnimi skladi enostavno prilagodite svoje naložbene pristope, kupujete in prodajate enote vzajemnih skladov, posodobite ali spremenite svoj obstoječi investicijski profil ter prenašate sredstva med vzajemnimi skladi Sava Infond in Raiffeisen Capital Management. Za OTP Fund Management, Triglav Sklade, Amundi Funds in Moorea Fund sta trenutno na voljo vpogled in nakup obstoječih skladov.

Poleg tega lahko oddajate in spremljate realizacijo naročil za nakup ali prodajo izbranih finančnih instrumentov, dostopate do obračunov in dokumentacije o izvedenih transakcijah ter spremljate gibanje tečajev delnic na Ljubljanski borzi v realnem času. Na voljo so vam tudi tedenska poročila in vpogledi v gibanje izbranih finančnih instrumentov na svetovnih kapitalskih trgih. Investiranje in trgovanje je enostavno dostopno v zavihku Naložbe v spletni in mobilni banki.