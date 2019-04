Enotna koalicija, ženske postavljajo manj vprašanj, največji uporniki v SD

Parlamentarni podatki kažejo izredno močno in disciplinirano koalicijo, je dodala Cimermanova. Poslanci koalicije so bili neenotni na 42 glasovanjih od 317 glasovanj, pri katerih je drugače glasovalo največ sedem odstotkov oziroma trije poslanci. V enakem obdobju prejšnjega sklica je do 10 odstotkov poslancev glasovalo drugače kot kolegi na 143 glasovanjih. Poslanci Levice v 52 odstotkih glasujejo s koalicijo.

Ženske zastavijo manj vprašanj in si manjkrat vzamejo besedo

Osmi sklic DZ je mlajši in manj izobražen od sedmega sklica, v njem pa je tudi manj žensk. Ženske zastavijo manj poslanskih vprašanj kot njihovi moški kolegi, manjkrat si vzamejo besedo, njihovi govori pa so krajši.

Ob glasovanjih so najmanjkrat prisotni poslanci SNS, NSi, SDS ter poslanca narodnih manjšin, najpogosteje se sej udeležujejo poslanci LMŠ. Poslanci koalicijskih strank se tudi sicer večkrat udeležijo glasovanj (93,4 odstotka) kot opozicijski (79,5 odstotka).

Kdo se je udeležil vseh sej?

Vseh sej so se udeležili Tina Heferle (LMŠ),Meira Hot (SD), Aljaž Kovačič (LMŠ) in Nik Prebil (LMŠ). Najmanjkrat so se jih udeležili Iva Dimic (NSi), Zmago Jelinčič Plemeniti(SNS), Jožef Horvat (NSi), Jelka Godec (SDS) in Jernej Vrtovec(NSi). Novinci so bolj vestni pri udeležbi na sejah, udeležijo se 93 odstotkov glasovanj.

Opozicija postavlja več poslanskih vprašanj. Levica je v tem sklicu postavila kar dvakrat več poslanskih vprašanj kot v enakem obdobju prejšnjega sklica. Največ vprašanj je postavil Franc Trček. "Če je poslansko vprašanje orodje opozicije, to morda nakazuje, da je Levica bolj opozicija kot koalicija," sklepa Maja Cimerman iz inštituta Danes je nov dan.