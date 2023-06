Enotna vozovnica: neugodne povezave in nižji znesek povračila za prevoz na delo

Potem ko je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo s 1. junijem uvedlo enotno vseslovensko vozovnico za potniški promet, v Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS) opozarjajo, da ta lahko negativno vpliva na povračilo stroškov zaposlenih za prevoz. Ob tem so kritični, ker so bile spremembe uvedene brez sodelovanja socialnih partnerjev.

icon-expand Enotna subvencionirana vozovnica IJPP FOTO: Slovenske železnice

Z enotno vseslovensko vozovnico je mogoče uporabljati ves linijski potniški promet v državi, z izjemo mestnega, pri čemer je cena imenske mesečne vozovnice 70 evrov in letne 560 evrov, neimenske pa 90 evrov mesečno oziroma 720 evrov letno. Ta vozovnica bo nesporno vplivala na višino povračil stroškov prevoza na delo in z dela v primerih, ko delavcu pripada povračilo teh stroškov v višini najcenejše mesečne vozovnice za javni prevoz, so opozorili v strokovnih službah ZSSS. "Delavci, ki so upravičeni do povračila najcenejše mesečne vozovnice (za medkrajevni javni prevoz) in je bila cena vozovnice odvisna od posamezne relacije in do sedaj višja od 70 evrov, bodo po novem pri izplačilu povračila stroškov za prevoz na delo in z dela upravičeni do povračila v višini 70 evrov," so navedli in dodali, da se tako v posamičnih primerih utegne zgoditi, da bo delavec prejel nižji znesek povračila stroškov prihoda in odhoda z dela.

icon-expand Zagon javnega potniškega prometa FOTO: Miro Majcen

Razpored javnih prevozov je marsikje neustrezen Ob tem so poudarili, da se delavci, ki za prihod in odhod z dela uporabljajo javni prevoz, pogosto soočajo s težavo dostopnosti javnega prevoza: "Dejstvo je namreč, da je na marsikateri medkrajevni relaciji frekvenca javnih prevozov popolnoma neustrezna in neprilagojena začetku in koncu delovnega časa. Kljub temu da prejemajo povračilo prevoza v obliki mesečne vozovnice, so tako pogosto primorani uporabljati lastna prevozna sredstva". V takšnih primerih nižja cena enotne vozovnice po navedbah ZSSS ne bo prispevala k večji uporabi javnega prevoza, bo pa zmanjšala prejemke zaposlenih.