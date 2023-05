Enotna vozovnica: koliko boste odslej odšteli za potovanje z javnim prevozom?

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo uvaja enotne IJPP vozovnice Slovenija. Preverite, koliko vas bo po novem stala vozovnica.

Od 1. junija 2023 bo veljala nova tarifa prevoznin, na podlagi katere so določene cene enkratnih IJPP vozovnic po razredih oddaljenosti. Bistvena sprememba je, da je pri vsaki vrsti vozovnice določena zgornja oziroma maksimalna cena vozovnice. Ko cena vozovnice glede na relacijo doseže maksimalno vrednost vozovnice, potnik pridobi vozovnico, ki omogoča potovanje na celotnem območju Slovenije – vozovnico Slovenija. Tako na primer najvišja cena enkratne vozovnice znaša 13 evrov, dnevne 15 evrov, tridnevne 20 evrov in tedenske 35 evrov, pojasnjujejo na ministrstvu za okolje in prostor. Ministrstvo uvaja tudi novo tridnevno vozovnico, ter 50-odstotni popust na cene enotnih vozovnic za otroke.

icon-expand Potovanje z vlakom FOTO: Shutterstock

Dnevna, tridnevna in tedenska vozovnica Dnevna vozovnica do cene 15 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana. Vozovnica za 15 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije in velja en dan. Tridnevna vozovnica do cene 20 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 20 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja tri dni. Tedenska vozovnica do cene 35 evrov od ponedeljka do nedelje omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana, vozovnica za 35 evrov pa omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Velja en teden.

icon-expand Potniški promet FOTO: Aljoša Kravanja

Mesečna in letna vozovnica Pri mesečnih in letnih vozovnicah je prav tako določena zgornja meja cene vozovnice, do katere potnik lahko uporablja le relacijo, za katero je bila izdana. Ko cena mesečne ali letne vozovnice doseže maksimalno ceno vozovnice, potnik pridobi mesečno ali letno vozovnico, ki jo lahko uporablja na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je naložena na elektronski kartici IJPP ali drugem ustreznem elektronskem mediju ter omogoča multimodalno in multioperatersko uporabo. Neimenske vozovnice Mesečna neimenska vozovnica do cene 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana od prvega dne meseca, za katerega je bila izdana, do prvega delovnega dne naslednjega meseca. Vozovnica za 90 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je prenosljiva. Letna neimenska vozovnica do 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na relaciji, za katero je bila izdana. Vozovnica za 720 evrov omogoča neomejeno število voženj na celotnem območju Slovenije. Vozovnica je prenosljiva.

icon-expand Prevoz otrok FOTO: Dreamstime