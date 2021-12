Enotni plačni sistem: mladi zdravniki od vlade zahtevajo takojšnje spremembe

Mladi zdravniki, ki predstavljajo več kot polovico delovno aktivnih zdravnikov v Sloveniji, so v ponedeljek zvečer sporočili, da od vlade zahtevajo takojšnje spremembe. Zatrjujejo, da trenutno dogajanje vodi v pospešen razkroj slovenskega zdravstva, zato še naprej zahtevajo izstop iz enotnega plačnega sistema. V to jih je pognalo nedavno zvišanje plač medinskim sestram in drugim zdravstvenim delavcem. O tem, kje vidijo rešitve, je spregovoril Jan Jamšek, eden od mladih zdravnikov.