Policisti zapuščajo enotni plačni sistem, bo sledil domino učinek?

Predstavniki sindikalnih pogajalskih skupin v javnem sektorju so na današnji novinarski konferenci, na kateri so sicer spregovorili o načrtovanih rezih v proračun, opozorili, da konkretnega predloga zakona o kariernem sistemu in plačah policistov, ki bi prinesel izstop policistov iz enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev, še niso videli. Za zdaj razpolagajo zlasti z neformalnimi informacijami, nekaj pojasnil je v torkovem pogovoru za Televizijo Slovenija podal tudi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz. Dokler se s konkretnim predlogom ne seznanijo, v sindikatih ostajajo previdni s komentarji, sta pa predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek in generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Martina Vuk izpostavila, da zviševanje plač določenih poklicnih skupin prinese legitimna pričakovanja tudi ostalih poklicnih skupin javnega sektorja. Kot je poudaril Počivavšek, je to neodvisno od tega, ali je govora o enotnem plačnem sistemu ali pa o ločenih stebrih.

Predstavniki sindikalnih pogajalskih skupin FOTO: Bobo

Pogajanja po stebrih so potekala tudi že v preteklosti, policisti imajo podpisan svoj dogovor o urejanju plač, že dalj časa je nerealiziran dogovor o vzpostavitvi kariernega sistema, je spomnila Vuk. A kot je opozorila, je to le eden izmed dogovorov, tudi podpisana dogovora na področju zdravstva in socialnega varstva namreč v pretežnem delu ostajata nerealizirana. Zato bi bilo po njenem mnenju prav, da sindikati na mizo dobijo konkretne predloge s predvidenimi spremembami, da se bodo lahko do njih opredelili. Počivavšek in Vuk opozarjata tudi, da zaposleni ne glede na to, o kakšnem plačnem sistemu je govora, primerjajo višino plač in opravljeno delo. "Nenazadnje so vse plače izplačane v evrih in ljudje se primerjajo med seboj po tem, koliko dobijo, in ocenjujejo svojo vrednost in tudi motivacijo za delo po tem, kakšno je plačilo," je navedla Vuk. Počivavšek je tudi že napovedal, da bo njihova pogajalska skupina v četrtek opravila preliminarno razpravo. Obenem je zatrdil, da ostajajo pri zagovarjanju enotnega plačnega sistema, napoved o izstopu policistov in dvig plač pa je po njegovih besedah "težko umestiti" tudi z vidika predvidenih sredstev za plače v proračunskih dokumentih za prihodnje leto. "Ali to pomeni, da se bodo plače javnih uslužbencev zmanjšale oziroma se bodo zmanjšale še bolj, kot je to predvideno v proračunu za leto 2027," se je ob tem vprašal. Kot je še dodal, pa si naj vsak ustvari mnenje, ali gre morda za favoriziranje represivnega aparata. Vuk pa je spomnila, da sindikati še vedno čakajo na uvodno sejo pogajalske komisije, v kateri sodelujejo tako predstavniki sindikalne kot vladne pogajalske skupine. "Tam je pravo mesto za razprave o plačah in drugih prihodkih javnih uslužbenk in uslužbencev," je opozorila. Kot dober znak vidijo potezo vlade, ki je na seji minuli teden imenovala člane svoje pogajalske skupine.

V naslednjem koraku pa pričakujejo takojšen sklic seje ter obrazložitev načrtov iz koalicijske pogodbe o plačah javnega sektorja in pojasnila o načrtovanem znižanju sredstev za plače, predvidene v prihodnjem letu. Kot je ocenila, je skrajni čas, da pristojni minister poda pojasnila, tudi glede še preostalih neizvršenih dogovorov, ki so bili med sindikati javnega sektorja in vlado sklenjeni v minulem mandatu. "Vsekakor bi pričakovali, da minister za notranje zadeve in javno upravo čim prej skliče sejo pogajalske skupine, k čemur smo ga že večkrat pozvali in predstavi ne le omenjeni predlog, temveč pojasni tudi številna druga odprta vprašanja in napovedane spremembe, ki so bile v zadnjem obdobju predstavljene v javnostmi. To bi pričakovali tudi glede na obljubo ministra na prvi seji Ekonomsko socialnega sveta, kjer je zagotavljal, da bo do morebitnih sprememb plačnega sistema prišlo v soglasju sindikati javnega sektorja," nam je dejal Počivavšek.

Props: Čas bo pokazal

Nekdanji minister za javno upravo Franc Props je za 24ur.com dejal, da meni, da bo s tem nastalo samo še več težav. "Kakšne koristi in slabosti to prinaša in za koga, pa bo čas pokazal," je dodal. "Kar smo se mi dogovarjali in zasnovali, to ni bilo nekaj, kar bi se zgodilo v času vlade Roberta Goloba, ampak je že od prej veljalo."

Fides: Pričakujemo čimprejšnji začetek pogovorov