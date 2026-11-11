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Slovenija

Policisti zapuščajo enotni plačni sistem, bo sledil domino učinek?

Ljubljana, 11. 11. 2026 13.47 pred eno minuto 4 min branja 28

Avtor:
N.V. STA
Slovenska policija

Policisti bodo prvi, ki bodo zapustili enotni plačni sistem javnih uslužbencev, je napovedal notranji minister Franci Matoz, procedura bi se lahko začela že decembra. V sindikatih javnega sektorja so ob informacijah o izstopu policistov iz enotnega plačnega sistema opozorili, da višanje plač eni poklicni skupini upravičeno prinese pričakovanja tudi drugih. Ne glede na to, o kakšnem plačnem sistemu je govora, zaposleni namreč primerjajo plače in opravljeno delo. Pričakujejo dodatna pojasnila vladne strani.

Predstavniki sindikalnih pogajalskih skupin v javnem sektorju so na današnji novinarski konferenci, na kateri so sicer spregovorili o načrtovanih rezih v proračun, opozorili, da konkretnega predloga zakona o kariernem sistemu in plačah policistov, ki bi prinesel izstop policistov iz enotnega plačnega sistema javnih uslužbencev, še niso videli. Za zdaj razpolagajo zlasti z neformalnimi informacijami, nekaj pojasnil je v torkovem pogovoru za Televizijo Slovenija podal tudi minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz.

Dokler se s konkretnim predlogom ne seznanijo, v sindikatih ostajajo previdni s komentarji, sta pa predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek in generalna sekretarka Konfederacije sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS) Martina Vuk izpostavila, da zviševanje plač določenih poklicnih skupin prinese legitimna pričakovanja tudi ostalih poklicnih skupin javnega sektorja. Kot je poudaril Počivavšek, je to neodvisno od tega, ali je govora o enotnem plačnem sistemu ali pa o ločenih stebrih.

Predstavniki sindikalnih pogajalskih skupin
Predstavniki sindikalnih pogajalskih skupin
FOTO: Bobo

Pogajanja po stebrih so potekala tudi že v preteklosti, policisti imajo podpisan svoj dogovor o urejanju plač, že dalj časa je nerealiziran dogovor o vzpostavitvi kariernega sistema, je spomnila Vuk. A kot je opozorila, je to le eden izmed dogovorov, tudi podpisana dogovora na področju zdravstva in socialnega varstva namreč v pretežnem delu ostajata nerealizirana. Zato bi bilo po njenem mnenju prav, da sindikati na mizo dobijo konkretne predloge s predvidenimi spremembami, da se bodo lahko do njih opredelili.

Počivavšek in Vuk opozarjata tudi, da zaposleni ne glede na to, o kakšnem plačnem sistemu je govora, primerjajo višino plač in opravljeno delo. "Nenazadnje so vse plače izplačane v evrih in ljudje se primerjajo med seboj po tem, koliko dobijo, in ocenjujejo svojo vrednost in tudi motivacijo za delo po tem, kakšno je plačilo," je navedla Vuk.

Počivavšek je tudi že napovedal, da bo njihova pogajalska skupina v četrtek opravila preliminarno razpravo. Obenem je zatrdil, da ostajajo pri zagovarjanju enotnega plačnega sistema, napoved o izstopu policistov in dvig plač pa je po njegovih besedah "težko umestiti" tudi z vidika predvidenih sredstev za plače v proračunskih dokumentih za prihodnje leto. 

"Ali to pomeni, da se bodo plače javnih uslužbencev zmanjšale oziroma se bodo zmanjšale še bolj, kot je to predvideno v proračunu za leto 2027," se je ob tem vprašal. Kot je še dodal, pa si naj vsak ustvari mnenje, ali gre morda za favoriziranje represivnega aparata.

Vuk pa je spomnila, da sindikati še vedno čakajo na uvodno sejo pogajalske komisije, v kateri sodelujejo tako predstavniki sindikalne kot vladne pogajalske skupine. "Tam je pravo mesto za razprave o plačah in drugih prihodkih javnih uslužbenk in uslužbencev," je opozorila. Kot dober znak vidijo potezo vlade, ki je na seji minuli teden imenovala člane svoje pogajalske skupine.

Preberi še Matoz napovedal izvzetje policistov iz enotnega plačnega sistema

V naslednjem koraku pa pričakujejo takojšen sklic seje ter obrazložitev načrtov iz koalicijske pogodbe o plačah javnega sektorja in pojasnila o načrtovanem znižanju sredstev za plače, predvidene v prihodnjem letu. Kot je ocenila, je skrajni čas, da pristojni minister poda pojasnila, tudi glede še preostalih neizvršenih dogovorov, ki so bili med sindikati javnega sektorja in vlado sklenjeni v minulem mandatu.

"Vsekakor bi pričakovali, da minister za notranje zadeve in javno upravo čim prej skliče sejo pogajalske skupine, k čemur smo ga že večkrat pozvali in predstavi ne le omenjeni predlog, temveč pojasni tudi številna druga odprta vprašanja in napovedane spremembe, ki so bile v zadnjem obdobju predstavljene v javnostmi. To bi pričakovali tudi glede na obljubo ministra na prvi seji Ekonomsko socialnega sveta, kjer je zagotavljal, da bo do morebitnih sprememb plačnega sistema prišlo v soglasju sindikati javnega sektorja," nam je dejal Počivavšek.

Props: Čas bo pokazal

Nekdanji minister za javno upravo Franc Props je za 24ur.com dejal, da meni, da bo s tem nastalo samo še več težav. "Kakšne koristi in slabosti to prinaša in za koga, pa bo čas pokazal," je dodal. "Kar smo se mi dogovarjali in zasnovali, to ni bilo nekaj, kar bi se zgodilo v času vlade Roberta Goloba, ampak je že od prej veljalo."

Fides: Pričakujemo čimprejšnji začetek pogovorov

Kot so nam pojasnili v sindikatu Fidesu, konkretnih določb predlagane ureditve sicer ne poznajo, vendar podpirajo odmik od enotnega plačnega sistema, uvedenega leta 2008, ki se je za specifične poklicne skupine, med katere sodijo tudi zdravniki, izkazal za neustreznega.

"Izstop zdravnikov iz enotnega plačnega sistema ostaja ena naših ključnih stavkovnih zahtev, pri kateri bomo vztrajali. Glede na napovedi vlade ob začetku mandata pričakujemo čimprejšnji začetek pogovorov o njeni uresničitvi."

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sindikati plačni sistem

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KOMENTARJI28

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FrankCostello
11. 11. 2026 14.38
Bo še zanimiva zima!
Odgovori
0 0
Misika1967
11. 11. 2026 14.35
Janez si kupuje policiste,ampak janez policisti so tudi nasi sinovi in hcere tega ne pozabi. Ce mislis da bodo proti lastni druzini se prekleto motis.
Odgovori
+2
2 0
mario7
11. 11. 2026 14.33
sds, nsi in lažniva resnica bodo iz slovenske poolicije naredili režimsko .
Odgovori
+1
1 0
Mclaren
11. 11. 2026 14.31
Razmontirali bodo državo!
Odgovori
+3
3 0
Un71
11. 11. 2026 14.31
Ukinimo policijo, vojsko, gasilce in zdravnike... Pa da vidmo pametne mclarne in podobne cvetobere.
Odgovori
+1
1 0
Vselepo
11. 11. 2026 14.31
Tezko bo, levi so delili in obremenjevali, kako bo tu ob sedanji vladi se ne vemo, ker levi itak skrbijo le zase.
Odgovori
+0
1 1
Petra J
11. 11. 2026 14.28
Logično. Ustanavljajo višjo policijsko šolo...in potem bodo ti diplomanti pri minimalcu. Res spodbudno. A tak manjko policistov. Naj v celotni javni upravi ukinejo plačni sistem.
Odgovori
+2
2 0
Mclaren
11. 11. 2026 14.25
S kakšno pravico???
Odgovori
+3
5 2
mario7
11. 11. 2026 14.34
Hočejo njihovo brezpogojno lojalnost.
Odgovori
0 0
Mali medo
11. 11. 2026 14.25
Zanimivo tudi Orban je dvigoval plače policiji. Pa na koncu po nosu dobil.
Odgovori
+5
7 2
Priap
11. 11. 2026 14.25
Ta vlada bo uničila vse kar je bilo dobrega v Sloveniji napram drugim državam. Ampak dejansko vse. In to pred našimi očmi. In noben ne more tega ustaviti, ali kaj?
Odgovori
+7
8 1
ares2
11. 11. 2026 14.24
To bo pomenilo samo eno. Več bo radarjev, ko te bo kaznil za 5 km/h, več alkotestov. Nekako bo potrebno nazaj dobit to vse skupaj. Že znana problematika bo pa ostala. Če bi se tu kaj spremenilo ne rečem, a žal se nebo.
Odgovori
+3
4 1
Mali medo
11. 11. 2026 14.22
Zdravnik začetnik po 23 letih šole pa 1800 bruto. Tko da ne ni logično.
Odgovori
+4
5 1
Petra J
11. 11. 2026 14.31
Dr pa sam izsiljujete. Po 5 letih si dr.med in zato morajo imeti 10 x več plače ali kako?
Odgovori
+1
1 0
JR59
11. 11. 2026 14.22
Glede na konflikte ki jih lahko pričakujemo v kratkem, je to logična podkupnina policistom ! Vodni top pa puške za solzivec se že čistijo....
Odgovori
+5
5 0
Brezimenski
11. 11. 2026 14.20
spet imajo si dukati nekaj za povedat. Moti jih, ker ne bodo vsi enako plačani 😂… ne povedo pa, da je njihovo delo povsem različno . Policisti, vojaki ter še kdo, nikoli nebi smel bit del plačilnega sistema“javne uprave”
Odgovori
+0
4 4
Mclaren
11. 11. 2026 14.26
Drži se metle.
Odgovori
+1
2 1
simc167
11. 11. 2026 14.16
V roku pol leta bo jansha in njegova banda razbojnikov upostošila slovenijo.
Odgovori
+9
11 2
Prosto
11. 11. 2026 14.13
To je logična poteza. Ne moremo primerjati delo policaja na terenu z zaposlenimi v pisarnah ali celo s tistimi, ki delajo od doma.
Odgovori
+2
7 5
Mali medo
11. 11. 2026 14.21
A je logično da ima zdravnik začetnik po 23 letih šole 1891 bruto.
Odgovori
+4
4 0
Petra J
11. 11. 2026 14.25
23 letih? po 5 letih šole si dr. med.
Odgovori
-2
0 2
Misika1967
11. 11. 2026 14.38
Kje??? V jansanistanu??? 5 let solanja pa zdravnik to lahko pise samo desnuh.
Odgovori
0 0
Cupko
11. 11. 2026 14.13
Zakaj že? Zato, ker je bivši policaj sedaj minister. Ampak to pomeni, da bodo nato prvi skočili zdravniki, pa gasilci in tako naprej.
Odgovori
+4
5 1
Lepdan123
11. 11. 2026 14.16
Ojoj, grozno, ko gasilci, ki rešujejo življenja in imetje želijo boljšo plačo. Groza!
Odgovori
+3
3 0
Lepdan123
11. 11. 2026 14.12
Tole se pa strinjam. Velikokrat se žrtvujejo, nato pa kriminalce izpusti sodišče, kot da se policajem posmehujejo. Naj imajo dobro plačo, privoščim.
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+1
2 1
wsharky
11. 11. 2026 14.10
evo dohtarji so že v prvi bojni liniji za povišanje plač dvoživkam
Odgovori
+6
6 0
kr en33
11. 11. 2026 14.09
Golobcek s njegovom predvolilnim kupovanjem glasov.. zdaj pa se ostali, ko je elita porihtana. Denar pa naj gospodarstvo skupaj zbira.. da ne bi kje res, obsojeno na propad..
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-1
2 3
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