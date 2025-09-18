EP v cestnem kolesarstvu v Sloveniji že prihodnje leto? Vlada izdala soglasje

Vlada je na seji izdala soglasje kandidaturi Kolesarske zveze Slovenije za organizacijo evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo prihodnje leto, so sporočili v izjavi za javnost po seji vlade. Ob tem je ministrski zbor soglašal tudi z možnostjo sofinanciranja, če bo prvenstvo dobila naša država.

"Gre za enega največjih kolesarskih dogodkov v Evropi, ki na enem mestu združi najboljše evropske kolesarje, navijače in medijsko pozornost. Uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla izjemno priložnost za promocijo športa, turizma in države kot celote," so zapisali v izjavi za javnost. Letos bo EP v cestnem kolesarstvu šele po svetovnem prvenstvu, ki bo v Ruandi od 21. do 28. septembra. Za naslove najboljših v Evropi se bodo kolesarji merili od 1. do 5. oktobra, celinske dirke bosta gostila francoska departmaja Drome in Ardeche.

Roglič in Pogačar FOTO: AP icon-expand

"Želja po organizaciji velikega tekmovanja, kjer bi lahko najboljši slovenski kolesarji in kolesarke predstavljali državo v reprezentančnih dresih, tli v širši kolesarski javnosti že dalj časa. Izpeljava evropskega prvenstva je realno dosegljiv izziv. Slovenija je gostila že vrsto velikih tekmovanj in ima seveda tudi izkušnje z izpeljavo kolesarskih dirk na najvišji ravni," so v odzivu zapisali pri Kolesarski zvezi Slovenije.

Lokacija še ni znana

Iz zveze so dodali, da pogovori z Evropsko kolesarsko zvezo potekajo že dlje časa, potrditev kandidature pa je pomemben korak naprej v tej nameri. Lokacije za zdaj še ne morejo potrditi, če bi bila kandidatura uspešna, pa bi bil termin prvenstva takoj po koncu SP v Montrealu, in sicer v prvem tednu oktobra 2026. "Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bi bil za Slovenijo največji kolesarski dogodek do sedaj, zahvala našim sedanjim in nekdanjim kolesarjem ter kolesarkam, klubom, navijačem in vsem našim podpornikom. Zdaj je naloga zveze prepričati evropsko zvezo, da smo primerni gostitelji, sklenitev uradnega dogovora in da potem tudi vrhunsko izpeljemo organizacijo," je ob tem dodal predsednik Kolesarske zveze Slovenije Pavel Marđonović.

V Sloveniji tudi velik start Toura?

Vlada je sicer julija organizatorjem dirke po Franciji predala tudi pismo o nameri za organizacijo velikega starta Toura oziroma prvih treh etap francoske pentlje leta 2029 ali kasneje. Ministrski zbor se je strinjal tudi z uvrstitvijo projekta zasneževanja v širšem območju nordijskega centra Planica 2025-2026 v veljavni načrt razvojnih programov do leta 2028. Vrednost naložbe znaša milijon evrov, sredstva pa bo v celoti zagotovilo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

"Evropsko prvenstvo bi bil za Slovenijo največji kolesarski dogodek do sedaj, zahvala našim sedanjim in nekdanjim kolesarjem ter kolesarkam, klubom, navijačem in vsem našim podpornikom." FOTO: Miro Majcen icon-expand