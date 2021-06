Stiska otrok po epidemiji: 'Nihče nas ni vprašal, kako se počutimo, nihče nam ni pomagal'

Covidno obdobje terja svoj davek tudi pri otrocih. V prvih mesecih letošnjega leta je imel vsak deseti otrok, ki je klical na Tom telefon za otroke in mladostnike, samomorilne težnje. Epidemija covida-19 je očitno močno vplivala na duševno zdravje otrok in mladostnikov, pred tem si ne moremo več zatiskati oči, svari stroka. V ambulantah namreč opažajo vse več otrok in mladostnikov z anksioznimi motnjami, depresijo, samomorilnim vedenjem, samopoškodovanjem, motnjami hranjenja in slabo samopodobo. Hkrati pa skrbi še dejstvo, da so čakalne dobe za strokovno pomoč leto ali več. Kam to pelje?

