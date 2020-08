Epidemija Dars 'stala' skoraj 22 milijonov evrov

Kot so navedli na Darsu, so prodali 897.417 letnih vinjet, kar je tri odstotke manj kot so v primerljivem obdobju lani prodali vinjet z letnico 2019. Pri tem je prodaja letnih vinjet za osebna vozila (cestninski razred 2A) padla za tri odstotke na 838.956, število prodanih vinjet za kombije (razred 2B) pa je ostalo skoraj nespremenjeno pri 56.446.

Najbolj je v sedmih mesecih upadla prodaja letnih vinjet za motorna kolesa (razred 1), in sicer za 21 odstotkov na 2015.

Prodaja mesečnih vinjet je upadla za 47 odstotkov na 281.522, pri čemer se je za 48 odstotkov zmanjšala prodaja vinjet za osebna vozila (266.410), za 40 odstotkov pa je bila manjša prodaja vinjet za kombije (15.112).

Prodaja polletnih vinjet, ki so na voljo le za motorna kolesa, je upadla za 16 odstotkov na 12.363.

Tedenskih vinjet so prodali 43 odstotkov manj kot v primerljivem lanskem obdobju, in sicer 1,302 milijona. Pri tem je prodaja vinjet za osebna vozila padla za 43 odstotkov (1.205.699), vinjet za kombije za 37 odstotkov (91.382), vinjet za motorna kolesa pa za 77 odstotkov (5179).

Cestninski nadzorniki Darsa so od začetka letošnjega leta do začetka avgusta izdali skupno 23.524 plačilnih nalogov zaradi neuporabe ali nepravilne uporabe vinjet. Vožnja brez veljavne vinjete se kaznuje z globo 300 evrov, če pa vinjeta ni nameščena na vozilu z njenim prvotnim lepilom ali če z nedovoljenim posegom spremenimo oz. zmanjšamo učinkovitost lepila, pa globa znaša 500 evrov, so še spomnili v državnem upravljalcu avtocest in hitrih cest.