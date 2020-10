Epidemija marca in aprila povsem ohromila slovenski turizem

Turizem je hitro rastoča panoga, število turistov je iz leta v leto raslo, vse do letos. Slovenski turizem je leta 2019 beležil rekordne številke, saj je bilo v turističnih nastanitvenih obratih zabeleženih največ prihodov in največ prenočitev turistov doslej: več kot 6,2 milijona prihodov turistov, kar je bilo pet odstotkov več kot v letu 2018, in skoraj 15,8 milijona prenočitev turistov ali 0,5 odstotka več kot v letu 2018. Domači turisti so bili lani pri številu prihodov turistov udeleženi s 24,5 odstotka, pri številu njihovih prenočitev pa s 27,9 odstotka. Od tujih turistov, ki so lani obiskali Slovenijo, so največ prenočitev ustvarili Nemci (9,7 odstotka vseh prenočitev tujih turistov), sledili so Italijani (8,1 odstotka) in Avstrijci (6,4 odstotka).

Po poročanju državnega statističnega urada je bilo januarja in februarja letos število prihodov in prenočitev turistov v Sloveniji primerljivo s preteklim letom, v marcu in aprilu pa je epidemija covida-19 slovenski turizem povsem ohromila. Prihodov turistov od sredine marca od sredine maja ni bilo, prenočitev je bilo zanemarljivo malo, pa še te so ustvarile osebe, ki ostajajo v Sloveniji dalj časa zaradi študija v okviru mednarodnih študijskih izmenjav. Po preklicu epidemije so se turisti začeli počasi vračati; število prihodov turistov in število njihovih prenočitev sta v juniju dosegli približno 35 odstotkov vrednosti iz junija 2019.

V juliju in avgustu se je število turističnih prenočitev v nastanitvenih obratih glede na prejšnje mesece letošnjega leta skokovito povečalo. Uvedba turističnih bonov je spodbudila domače goste, da so dopustovali doma. Domači turisti so tako v juliju ustvarili skoraj 1,4 milijona prenočitev ali 68 odstotkov vseh in 155 odstotkov več kot v juliju lani. V avgustu pa so ustvarili malo manj kot 1,7 milijona turističnih prenočitev ali 67,4 odstotka vseh in 164 odstotkov več kot v avgustu 2019.