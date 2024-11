Epidemija zapuščenih živali in nezakonitih praks pri vzreji in prodaji živali

Od nakupa ali posvojitve do skrbnega ravnanja z živaljo velja osnovno pravilo: moja žival, moja odgovornost. Da bi bilo sobivanje lastnika in njegovega ljubljenčka v obojestransko korist, je UVHVVR zbrala vse informacije, ki jih potrebujejo sedanji in bodoči lastniki hišnih živali: bodisi če šele razmišljajo o hišnem ljubljenčku, se pripravljajo na nakup ali posvojitev ali pa se želijo bolje seznaniti z različnimi vidiki odgovornega lastništva živali.

O priljubljenosti hišnih ljubljenčkov priča dejstvo, da ima skoraj polovica gospodinjstev v EU žival, večinoma so to psi in mačke. Trgovina s hišnimi živalmi je donosen posel, nakup prek spleta pa hiter in enostaven. Hkrati z legalno trgovino so vse bolj v porastu nezakonite prakse pri vzreji in prodaji živali. Številni, ki iščejo žival prek spletnih oglasov, se morda sploh ne zavedajo, da z nepremišljenim nakupom prek spleta nehote podpirajo neetične vzrejne prakse.

Zaradi travmatičnih izkušenj imajo psi iz pasjih tovarn lahko tudi vedenjske posledice.

Srce parajoča realnost pasjih tovarn

Živali, zlasti psi, se pogosto vzrejajo v nezakonitih obratih, t.i. pasjih tovarnah, kjer bivajo v neprimernih razmerah, ki ogrožajo njihovo dobrobit in zdravje. Njihov bivanjski prostor je omejen, nimajo ustrezne prehrane in socialnih stikov. Psice so izčrpane zaradi prepogostih kotitev, mladiči se prodajajo premladi, živali pa ne prejmejo potrebnega cepljenja in veterinarske oskrbe. To ne povzroča le hudega trpljenja živali, temveč tudi stisko in finančne izgube lastnikov teh živali.

V nezakonitih obratih za vzrejo psov, tako imenovanih pasjih tovarnah, so pogoji neustrezni za zdravje in dobro počutje živali. Te živijo v majhnih, prenatrpanih kletkah, brez ustrezne prehrane, zdravstvene oskrbe in možnosti socializacije. Psice kotijo večkrat letno, kar povzroča hude telesne obremenitve. Mladiči so od mater velikokrat ločeni že pri štirih tednih, kar je veliko prezgodaj za pravilen razvoj, ter niso cepljeni in veterinarsko oskrbljeni. Vse to povečuje tveganje za razvoj bolezni in negativno vpliva na njihovo dobro počutje.

To povzroča hudo trpljenje živali, hkrati pa tudi stisko in finančne izgube njihovih lastnikov. Skupno ukrepanje na ravni EU je pokazalo, da je največ pasjih tovarn v EU v Romuniji in na Madžarskem. Veliko živali v EU ilegalno prihaja tudi iz tretjih držav, kot so Turčija, Srbija, Rusija, Belorusija in Ukrajina.