Epidemiologi iščejo vse, s katerimi je imel okuženi Slovenec stike

Če pri sebi opazite bolezenske znake (vročino, kašelj, oteženo dihanje, ki je značilno za pljučnico), ostanite doma, izogibajte se stikom z drugimi ljudmi. PO TELEFONU se posvetujete s svojim izbranim osebnim zdravnikom. Če ta ni dosegljiv, pokličite najbližjo dežurno ambulanto, kjer boste prejeli nadaljnja navodila. Telefonske številke za informacije o koronavirusu: UKC Ljubljana: telefonski številki za osnovne informacije o koronavirusu sta 01 522 45 40 in 01 522 45 41. UKC Maribor: telefonska številka 031 653 929 je dosegljiva vsak dan od 7.00 do 22.00. Splošna bolnišnica Celje: informacije dobite na 03 423 30 79, številka deluje 24 ur na dan. Splošna bolnišnica Jesenice: Pacienti, ki menijo, da so okuženi, naj pred vstopom v poseben zabojnik pred tamkajšnjim urgentnim centrom pokličejo na 051 668 651. Splošna bolnišnica Brežice: kontakt v urgentnem centru ob sumu na okužbo: 07 466 82 46. Zdravstveni dom Nova Gorica: na voljo imajo tri nove telefonske številke za informacije v primeru suma okužbe s koronavirusom, in sicer za odrasle od ponedeljka do petka med 8.00 in 20.00 na tel. številki 051 656 580 ali 051 656 558, za otroke pa med 8.00 in 15.00 na tel. številki 051 656 509. Med vikendom je na voljo dežurna služba (urgenca v šempetrski bolnišnici), ki je dosegljiva na tel. številki: 05 330 11 17. Zdravstveni dom Izola: Ambulanta nujne medicinske pomoči, 05 663 5000. Vsi, ki niste bolni, a bi želeli dodatne informacije glede koronavirusa, lahko pokličete NIJZ na posebno telefonsko številko 031 646 617, vsak dan med 9. in 17. uro. Elektronski naslov, namenjen vsem deležnikom v vzgoji in izobraževanju (ravnateljem, učiteljem, staršem in otrokom) glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom: vprasanja.mizs@gov.si.