Epidemiologinja: Cepivo proti gripi je še na zalogi, cepite se

Epidemiologinja iz Centra za nalezljive bolezni na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) Nuška Čakš Jager je pojasnila, da se število respiratornih okužb tako v Sloveniji kot v Evropi močno povečuje. Evropski center za nalezljive bolezni je opozoril, da podatki niso popolni, ker države različno spremljajo situacijo s covidom, a podatki nakazujejo okoli štiriodstotno rast okužb s koronavirusom. Je pa opaziti manjšo rast oziroma celo padec v starostni skupini 65 let in več. Gre namreč za starostno skupino, ki je procentualno najbolj precepljena.

Povečanje števila okužb je vidno tudi na intenzivnih oddelkih in pri hospitalizacijah, je povedala in dodala, da je trend pri spremljanju števila smrti stabilen, kar pomeni, da je glede na število smrti, ki smo jih imeli v pandemskem času, nizko. Slovenija beleži porast števila pozitivnih primerov, smo namreč med državami, ki so najbolj izpostavljene glede okužb. Malo večji priliv imamo v bolnišnice, glede smrtnih primerov pa odstopanj ne beležimo. Nekaj je izbruhov v DSO, a je situacija obvladljiva, je pojasnila. Prognoza evropskega centra je, da bo število primerov in hospitalizacij še naraščalo, tudi v Sloveniji, je pojasnila Čakš Jagrova.

Kar se gripe tiče, smo v letošnji sezoni 2022/2023, od oktobra naprej, v Sloveniji zabeležili 83 primerov influence A in štiri primere influence B, respiratorni sincicijski virus pa se je letos začel zelo zgodaj, preden so pričakovali. V Sloveniji situacijo spremljajo in za zdaj ne beležijo večjega porasta. Poudarila je, da lahko sami največ naredimo s preventivo. Upoštevati moramo varnostne ukrepe, kot so vzdrževanje medosebne razdalje, spoštovati je treba higieno kašlja in rok, zračenje in tudi cepljenje.