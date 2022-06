Epiduralna analgezija v UKC Maribor skoraj vedno na voljo

Epiduralna analgezija za lajšanje porodnih bolečin je bila v mariborski porodnišnici v prejšnjih letih večinoma na voljo le v dopoldanskem času in tako se je v javnosti ukoreninilo prepričanje, da je dostopna le v omejenem obsegu. A danes so pristojni v UKC Maribor poudarili, da so v zadnjih letih sistematično pristopili k zagotavljanju te storitve, da bi lahko omogočili epiduralno analgezijo vsem porodnicam, ki si to želijo. V zadnjih osmih mesecih tako niso mogli omogočili takšne pomoči pri porodu le 14 ženskam, ki so jo želele.

"Nedvomno je epiduralna analgezija nekaj, kar institucija terciarnega ranga mora zagotavljati," je dejala strokovna direktorica UKC Maribor Nataša Marčun Varda.

Trenutno po besedah predstojnika oddelka za perinatologijo Farisa Mujezinovića zagotavljajo epiduralno analgezijo okoli 90 odstotkom porodnic, ki se odločijo zanjo.

Septembra lani so namreč s kirurškimi oddelki dosegli dogovor, da se v primeru, da bi potrebovali anesteziologa ob istem času v operacijski dvorani in porodni sobi, daje prednost porodnicam. "Seveda če je primerno stanje bolnika in lahko poseg počaka. To je včasih pol ure, včasih tri četrt ure," je povedala predstojnica oddelka za anesteziologijo, intenzivno terapijo in terapijo bolečin Jožica Wagner Kovačec.

V prihodnje si želijo, da bi imeli dežurno anesteziološko ekipo, ki bi bila namenjena samo porodnicam in oddelku za ginekologijo. Po besedah strokovne direktorice bodo poskušali to doseči jeseni letos. "A tudi takrat se lahko zgodi, da bo ginekološki poseg zahteval prednost pred porodom, zato bo vedno težko govoriti o 100-odstotni dostopnosti," je dejala.

Jožica Wagner Kovačec je pojasnila, da so prizadevanja za večjo dostopnost epiduralne analgezije v UKC Maribor začeli krepiti leta 2019 in nato je delež žensk, ki so rodile s to pomočjo, kljub epidemiji covida-19 rasel.

V zadnjih štirih mesecih lanskega leta po njenih besedah niso mogli omogočiti te storitve le osmim ženskam, ki so jo želele. V prvih štirih mesecih letošnjega leta je zanimanje za epiduralno analgezijo upadlo, omogočili so jo 144 porodnicam, le šestim te želje niso uspeli uresničiti.

"Danes smo na točki, ko lahko večini nosečnic ponudimo epiduralno analgezijo," je dejal Mujezinović. Spomnil je, da se vse ženske za to ne odločijo ali pa njihovo stanje tega ne dopušča. Pomembno pa se mu zdi, da vedo, da imajo to možnost v UKC Maribor.

Naproti so jim šli tudi s ponovno dovolitvijo obiska partnerja po porodu, medtem ko so obiski na ostalih oddelkih UKC Maribor še vedno dovoljeni le izjemoma.

V zadnjih dveh letih so zaznali upad števila porodov v mariborski porodnišnici. To je po ocenah Mujezinovića posledica več dejavnikov, med drugim dejstva, da je bil klinični center zaradi epidemije bolj zaprt kot nekatere manjše bolnišnice.