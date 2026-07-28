Epilog nesreče v Vintgarju: Madžarka dobila 'znatno' odškodnino

Madžarska turistka, ki ji je med ogledom soteske Vintgar na glavo padla skala in jo hudo poškodovala, je pet let po nesreči prejela "znatno odškodnino", je za Dnevnik povedal njen soprog. Kot je še pojasnil, se je sodni spor končal s poravnavo, odškodnina pa pokriva tako materialno kot nematerialno škodo.

Njena višina sicer ni znana, kot je za Dnevnik pojasnil pooblaščenec ponesrečenke, odvetnik Anže Zalar, zneska zaradi tajnosti poravnave ne sme razkriti.

Spomnimo. Madžarka je bila julija 2021 na ogledu soteske Vintgar z možem, hčerko in nečakom, ko je nanjo priletela skala. Utrpela je hudo poškodbo glave, v komi je bila več tednov, posledice so bile težke. Bila je logopedinja, zdaj pa poklica ne more več opravljati in je pri 56 letih invalidsko upokojena.

Turistka je tožila Republiko Slovenijo kot lastnico zemljišča, na katerem se je zgodila nesreča, javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), na katerega območju se Vintgar nahaja, in Turistično društvo Gorje, ki je pobiralo vstopnino. Vsi trije naj bi bili solidarno odgovorni za nesrečo, tožbeni zahtevek pa je znašal dobrih 480.000 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Obravnava tožbe na sodišču se je začela aprila s poravnalnim narokom.

Kdo naj sotesko upravlja, vzdržuje in nadzira ter zagotavlja varnost obiskovalcev v Vintgarju, je bilo dolgo odprto vprašanje. Pred začetkom letošnje sezone je bil sklenjen dogovor, da sotesko upravlja JZ TNP, njen začasni skrbnik pa je Turistično društvo Gorje in z njim povezano podjetje Soteska Vintgar. Po dogovoru med njima je za nesreče odškodninsko odgovoren JZ TNP.