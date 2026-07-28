Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Epilog nesreče v Vintgarju: Madžarka dobila 'znatno' odškodnino

Ljubljana, 28. 07. 2026 11.10 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
STA D.L.
Soteska Vintgar

Madžarski turistki, ki je po hudi poškodbi v soteski Vintgar leta 2021 tožila Republiko Slovenijo, javni zavod Triglavski narodni park in Turistično društvo Gorje, je pripadla odškodnina. Končni znesek zaradi tajnosti poravnave ni znan, za materialno in nematerialno škodo je sicer zahtevala 480.000 evrov.

Soteska Vintgar
Soteska Vintgar
FOTO: Luka Kotnik

Madžarska turistka, ki ji je med ogledom soteske Vintgar na glavo padla skala in jo hudo poškodovala, je pet let po nesreči prejela "znatno odškodnino", je za Dnevnik povedal njen soprog. Kot je še pojasnil, se je sodni spor končal s poravnavo, odškodnina pa pokriva tako materialno kot nematerialno škodo.

Njena višina sicer ni znana, kot je za Dnevnik pojasnil pooblaščenec ponesrečenke, odvetnik Anže Zalar, zneska zaradi tajnosti poravnave ne sme razkriti.

Spomnimo. Madžarka je bila julija 2021 na ogledu soteske Vintgar z možem, hčerko in nečakom, ko je nanjo priletela skala. Utrpela je hudo poškodbo glave, v komi je bila več tednov, posledice so bile težke. Bila je logopedinja, zdaj pa poklica ne more več opravljati in je pri 56 letih invalidsko upokojena.

Turistka je tožila Republiko Slovenijo kot lastnico zemljišča, na katerem se je zgodila nesreča, javni zavod Triglavski narodni park (JZ TNP), na katerega območju se Vintgar nahaja, in Turistično društvo Gorje, ki je pobiralo vstopnino. Vsi trije naj bi bili solidarno odgovorni za nesrečo, tožbeni zahtevek pa je znašal dobrih 480.000 evrov z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Obravnava tožbe na sodišču se je začela aprila s poravnalnim narokom.

Kdo naj sotesko upravlja, vzdržuje in nadzira ter zagotavlja varnost obiskovalcev v Vintgarju, je bilo dolgo odprto vprašanje. Pred začetkom letošnje sezone je bil sklenjen dogovor, da sotesko upravlja JZ TNP, njen začasni skrbnik pa je Turistično društvo Gorje in z njim povezano podjetje Soteska Vintgar. Po dogovoru med njima je za nesreče odškodninsko odgovoren JZ TNP.

Vintgar odškodnina nesreča Triglavski narodni park sodna poravnava

Kanal C0 pod drobnogledom: ministrstvo zahteva presojo vplivov na okolje

Huda nesreča na Tolminskem: voznik avtobusa zapeljal s ceste

24ur.com 800.000 evrov odškodnin, a nihče kazensko odgovoren
24ur.com 376.000 evrov odškodnine za duševne bolečine žalujoče družine
24ur.com Madžarka zaradi nesreče v Vintgarju zahteva pol milijona evrov
24ur.com Zaradi domnevne zdravniške napake toži UKC Ljubljana za 411.000 evrov
24ur.com Odškodnina za družini še dveh umrlih v zrušenju nadstreška
24ur.com Ugrabljeni Belokranjec ne bo dobil odškodnine
24ur.com Svojci umrlih članov posadke trajekta Lastovo zahtevajo pol milijona evrov odškodnine
Priporoča
  • 8
  • 7
  • 6
  • 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
periot22
28. 07. 2026 13.36
Če bi bila naša ne bi nikoli dobila toliko, bi se verjetno bila leta in leta na sodišču, tako pa za tujce vse!!!!!!!!!!!!!
Odgovori
0 0
BrainDance
28. 07. 2026 13.01
Bolnica. Odgovorni, ker ji je v NARAVI na glavo padel kamen. Naj umaknejo poti in zaprejo sotesko! Naslednji se bo spotaknil na vlažni leseni podlagi in zgodba se bo ponovila.
Odgovori
+1
2 1
IceFashion
28. 07. 2026 13.04
Če pobiraš denar, nosiš tudi odgovornost.
Odgovori
+5
6 1
beli_nosorog
28. 07. 2026 13.40
Ahahaha, Ja, ker je Vintgar očitno divjina brez upravljavca, brez ograj, brez poti in brez vstopnine. Aja, ne... Je urejeno turistično območje, za katerega nekdo pobira vstopnino in ga upravlja. Ravno zato se tudi postavlja vprašanje odgovornosti. Joj, upam da nimaš volilne pravice.
Odgovori
0 0
Pinokio
28. 07. 2026 13.41
Ni res. To ne drži na parkiriščih, kjer se plača parkirnino, za povzročeno morebitno škodo ne odgovarja nihče. Bo treba pred vstopom v Vintgar namestiti tablo, da vsak ki vstopa v sotesko, nosi odgovornost za morebitne poškodbe sam. Naravi se ne da ukazati, da mora biti previdna do ljudi in jih ne sme poškodovati. Če pa se kregajo za denar, potem na taka opozorila pozabijo in normalno, da se jih toži, ko do nesreče pride.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Čeprav ni njen sin, ga ima rada kot svojega
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Preden greste z majhnim otrokom na morje, preverite to
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Rodila je svojo vnukinjo: pet let pozneje razkriva, kakšen odnos imata danes
Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka
Zvezdnik priljubljenega muzikala bo drugič postal očka
zadovoljna
Portal
Osupnila v kratki obleki z dekoltejem, ki je segal skoraj do popka
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Kopalke, ki laskajo postavi: najboljši kroji za večji prsni koš in trebušček
Hrvaški nogometaš ljubi lepo Slovenko
Hrvaški nogometaš ljubi lepo Slovenko
Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'
Laura po živčnem zlomu: 'Že ena sama noč lahko spremeni vaše življenje'
vizita
Portal
Zdravnica opozorila na tri simptome smrtonosnega raka
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Le ura manj spanca na noč vodi v kopičenje kilogramov
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Telesni znaki stresa ali zakaj se anksioznost kaže skozi prebavne težave
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
Zaščitite svoje malčke pred soncem: naložba v zdravje za vse življenje
cekin
Portal
Hiša z milijonskim razgledom, ki je nihče noče kupiti
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
Zamudila že prvi in drugi delovni dan, nato je sledil šok: 'Nisi več zaposlena'
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
V tej evropski državi ne plačujejo dohodnine: več kot tretjina prebivalcev je milijonarjev
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
Koliko je Tadej Pogačar prinesel svoji ekipi? Številka preseneča
moskisvet
Portal
Uganete, čigava zadnjica je to? Balkanska pevka z novo provokativno fotografijo
Več kot mesec dni preživel izgubljen na odprtem morju: pomagala mu je iznajdljivost
Več kot mesec dni preživel izgubljen na odprtem morju: pomagala mu je iznajdljivost
Tragičen konec zvezde Globokega grla
Tragičen konec zvezde Globokega grla
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
Tehnologije, ki izginjajo: Predmeti, ki jih bomo kmalu pozabili
dominvrt
Portal
Znaki, da je čas, da kumare odstranite z vrta
Vrtnarji konec julija pri vrtnicah naredijo eno napako – in ostanejo brez drugega vala cvetenja
Vrtnarji konec julija pri vrtnicah naredijo eno napako – in ostanejo brez drugega vala cvetenja
Mnogi Slovenci imajo to živilo v shrambi še mesece po roku – strokovnjaki opozarjajo na nevarnost
Mnogi Slovenci imajo to živilo v shrambi še mesece po roku – strokovnjaki opozarjajo na nevarnost
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
Kdaj pobrati česen? Ena napaka lahko uniči ves pridelek
okusno
Portal
Zajtrk, ki nasiti in hkrati topi maščobe
Morska enolončnica, ki navduši vso družino
Morska enolončnica, ki navduši vso družino
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Pozabite na peko: ta tropska sladica je hit letošnjega poletja
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
Poletna kosila v manj kot 30 minutah
voyo
Portal
Pobesneli Max 2
IQ 160
IQ 160
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Poroka na prvi pogled: Avstralija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1820