Epilog okužene vode iz Maximarketa: kaj je ugotovila Policija?

Kot smo poročali, so v primeru onesnažene vode v Maximarketu kriminalisti vodili predkazenski postopek preiskave zaradi suma storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode. Aprila lani je namreč zaradi onesnažene vode zbolelo več kot 500 ljudi, številni so potrebovali zdravniško pomoč.
Nakupovalno središče, tamkajšnje trgovine in lokali so ostali zaprti več mesecev, škoda je bila ogromna. Veleblagovnica je od 12. aprila zabeležila 1,2 milijona evrov manj prometa kot navadno. Za sanacijo, zamenjavo infrastrukture, analize vode in druga dela so do začetka julija, ko so poslopje ponovno odprli, plačali med 220.000 in 250.000 evrov, izpad dohodka od najemnikov pa znaša okoli 100.000 evrov.
Po skoraj dveh mesecih naj bi Mercator kot lastnik veleblagovnice po številnih analizah vendarle odkril vzrok kontaminacije. Iz pip je, takrat neuradno, pritekla kar voda iz Ljubljanice, namenjena sistemu za gašenje. Napaka, zaradi katere je bila v vodovodni napeljavi voda iz Ljubljanice namesto pitne vode, naj bi nastala ob vzdrževalnih delih zunanjega izvajalca. Sledilo je čakanje na izsledke kriminalistične policije.
Ta bo danes, predvidoma ob 13.30, predstavila ugotovitve preiskave. Izjavo za javnost, ki jo bomo prenašali tudi na našem portalu, bo podal Tadej Marcen, kriminalistični inšpektor specialist, vodja skupine za krvne in seksualne delikte na Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana.
