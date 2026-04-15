Epilog okužene vode iz Maximarketa: kaj je ugotovila Policija?

Kot smo poročali, so v primeru onesnažene vode v Maximarketu kriminalisti vodili predkazenski postopek preiskave zaradi suma storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode. Aprila lani je namreč zaradi onesnažene vode zbolelo več kot 500 ljudi, številni so potrebovali zdravniško pomoč.

Nakupovalno središče, tamkajšnje trgovine in lokali so ostali zaprti več mesecev, škoda je bila ogromna. Veleblagovnica je od 12. aprila zabeležila 1,2 milijona evrov manj prometa kot navadno. Za sanacijo, zamenjavo infrastrukture, analize vode in druga dela so do začetka julija, ko so poslopje ponovno odprli, plačali med 220.000 in 250.000 evrov, izpad dohodka od najemnikov pa znaša okoli 100.000 evrov.