Slovenija

Epilog okužene vode iz Maximarketa: kaj je ugotovila Policija?

Ljubljana, 15. 04. 2026 08.12 pred 1 uro 1 min branja 9

Avtor:
M.P.
Maximarket v Ljubljani

Po preiskavi onesnaženja pitne vode aprila lani na območju centra Ljubljane bo kriminalistični inšpektor specialist ljubljanske policijske uprave Tadej Marcen predstavil ugotovitve. Gre za onesnaženje v trgovskem središču Maximarket, z vodo se je takrat okužilo več kot 500 oseb, tamkajšnji lokali pa so morali zapreti svoja vrata.

Kot smo poročali, so v primeru onesnažene vode v Maximarketu kriminalisti vodili predkazenski postopek preiskave zaradi suma storitve kaznivega dejanja onesnaženja pitne vode. Aprila lani je namreč zaradi onesnažene vode zbolelo več kot 500 ljudi, številni so potrebovali zdravniško pomoč.

Nakupovalno središče, tamkajšnje trgovine in lokali so ostali zaprti več mesecev, škoda je bila ogromna. Veleblagovnica je od 12. aprila zabeležila 1,2 milijona evrov manj prometa kot navadno. Za sanacijo, zamenjavo infrastrukture, analize vode in druga dela so do začetka julija, ko so poslopje ponovno odprli, plačali med 220.000 in 250.000 evrov, izpad dohodka od najemnikov pa znaša okoli 100.000 evrov.

FOTO: Damjan Žibert

Po skoraj dveh mesecih naj bi Mercator kot lastnik veleblagovnice po številnih analizah vendarle odkril vzrok kontaminacije. Iz pip je, takrat neuradno, pritekla kar voda iz Ljubljanice, namenjena sistemu za gašenje. Napaka, zaradi katere je bila v vodovodni napeljavi voda iz Ljubljanice namesto pitne vode, naj bi nastala ob vzdrževalnih delih zunanjega izvajalca. Sledilo je čakanje na izsledke kriminalistične policije.

Ta bo danes, predvidoma ob 13.30, predstavila ugotovitve preiskave. Izjavo za javnost, ki jo bomo prenašali tudi na našem portalu, bo podal Tadej Marcen, kriminalistični inšpektor specialist, vodja skupine za krvne in seksualne delikte na Sektorju kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik1556982
15. 04. 2026 09.37
Tudi v ZDRAVSTVU, KAOS tudi v Borovnici, 15. april 2026. Ljudje stojijo v vrstah, da bi si sploh zagotovili osebnega zdravnika. Ne za pregled — za osnovno pravico do dostopa do zdravstva. To ni izjema, to je realnost slovenskega sistema. Premalo zdravnikov, preveč birokracije in premalo odgovornosti. Ko se odpre nekaj mest, se zgodi kaos — ker so ljudje prepuščeni sami sebi. To ni več samo organizacijski problem. To je vprašanje dostojanstva. V 21. stoletju si ne bi smeli “rezervirati” zdravnika s čakanjem v vrsti. Kdo bo končno prevzel odgovornost?
Pikopiko
15. 04. 2026 09.34
Kaj če bo čez pet let nekdo nekaj na črno kopal blizu CANALA C0 in ga poškodoval. Ker je na črno bo zadevo zakopal in bil tiho. Kanlizacija pa bo puščala???? Ljudje a se sploh zavedate kaj je vaše življenje in kaj je poslušnost Jankoviću. Gospodu 10 procentov?????
tron3
15. 04. 2026 09.32
Nič, ker storilec ni pustil na kraju kaznivega dejanja osebni dokument!!!
proofreader
15. 04. 2026 09.31
Predpriprave na vklop C0.
ŠeVednoPlešem
15. 04. 2026 09.25
Eno leto potrebovali za preiskavo očitnega dejstva, da je šlo za sabotažo, kako lahko kdorkoli nenamerno slučajno poveže in preveže cevi umazane kanalizacijske vode s cevmi vodovoda s pitno vodo ?
Lens
15. 04. 2026 09.36
Cevi za gašenje niso kanalizacijske cevi.
Arzen
15. 04. 2026 09.21
Kdo je narobe skuplal vodovod je res zahtevno delo za slo obvescevalce!!! Sramota da rabijo eno leto za ugotovitve kdo je narobe zvezal vodovod 🤮🤮🤮 kriv je jankovic!!! Zaradi njegovih 10% vsi izvajalci v lj delajo povrsno in hitro ker drugace imajo izgubo!!!
periot22
15. 04. 2026 08.41
Jankovičev drekovod!
Razumnež
15. 04. 2026 08.40
Bo NPU spet kakšnega Janeza našel, pa SOVA bo potrdila trditve Nike, da je nek Janez hodil okoli parlamenta...
