Epilog zgodovinske izmenjave: strožje kazni za vohune in nagrada za Slovenijo?

"Slovenija je v tej zahodni mednarodni skupnosti pridobila precej točk. Kaj bo to pomenilo v prihodnje, je seveda težko napovedovati. Menim pa, da bo šlo tu za kakšno tehnično pomoč slovenskim obveščevalnim službam," je dejal zunanjepolitični komentator in publicist Branko Soban .

Z zgodovinsko izmenjavo si je Slovenija izborila svoje mesto za skupno mizo najpomembnejših mednarodnih obveščevalno-varnostnih agencij, so prepričani v kabinetu predsednika vlade. Slovenija bi bila lahko nagrajena s sodobnejšo varnostno-obveščevalno opremo in večjim dostopom do tajnih informacij tujih agencij meni nekdanji dopisnik iz Rusije.

"Že od nekdaj je eno takšnih pomembnih vohunskih gnezd Dunaj, Ljubljana pa od Dunaja ni daleč stran. Ima izjemno pomembno geostrateško pozicijo. Blizu je Balkan, kjer ima Putin velike načrte, in blizu je tudi Zahod," je povedal Soban ter dodal, da je Slovenija že od nekdaj nekakšen most med Vzhodom in Zahodom in je "po svoje kot nalašč za širjenje različnih vohunskih mrež".

Se obeta zaostritev kazni za vohunstvo?

Zato naj bi razmere v političnih krogih že spodbudile razmislek o zaostritvi, celo podvojitvi kazni, ki so pri nas predvidene za vohunstvo.

"Za to temeljno vohunsko kaznivo dejanje - zbiranje informacij iz naše države in pošiljanje svoji državi - je zagrožena zaporna kazen od enega do osmih let. Kar ni ravno malo, a po drugi strani, če bi šlo za neko resno vohunjenje, da bi se nekdo pretihotapil v Sovo ali pa v vlado in nato posredoval najbolj tajne informacije naše vlade, ki bi lahko resno ogrozile našo ustavno ureditev in suverenost naše države, pa kazen tudi ni tako zelo visoka," meni pravnik s Pravne fakultete Maribor Miha Šepec.