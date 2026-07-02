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Slovenija

EPP bo zaradi pomanjkljive delovne etike izključila Branka Grimsa

Bruselj, 02. 07. 2026 09.19 pred 42 minutami 3 min branja 93

Avtor:
STA N.V.
Branko Grims

Politična skupina Evropske ljudske stranke (EPP) v Evropskem parlamentu namerava zaradi pomanjkljive delovne etike izključiti evropskega poslanca Branka Grimsa (EPP/SDS). Predsedstvo EPP bo uradno odločitev predvidoma sprejelo danes, prihodnji teden naj bi o tem glasovala še politična skupina, je STA izvedela iz virov v Evropskem parlamentu.

Poleg kršitev na področju delovne etike Grimsu po navedbah virov v največji politični skupini v Evropskem parlamentu očitajo tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Obenem ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej.

Predsedstvo EPP bo uradno odločitev o izključitvi Grimsa predvidoma sprejelo danes. Prihodnji teden, najverjetneje v torek ali sredo, naj bi o tem glasovala še politična skupina. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli, so za STA še navedli viri v Evropskem parlamentu.

Branko Grims
Branko Grims
FOTO: Bobo

Ne gre za prvi ukrep EPP proti Grimsu. Evropski poslanec iz vrst SDS je v Evropskem parlamentu večkrat podprl odločitve in ravnanje skrajno desnih političnih skupin, ki se niso skladale z usmeritvami desnosredinske EPP.

Med drugim se je lani podpisal pod predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR).

Kasneje je sicer podpis umaknil, po neuradnih informacijah po pritisku SDS in EPP. Sam je pojasnil, da se je za umik podpisa odločil, da bi preprečil vsako zlonamerno manipulacijo in povezovanje glasovanja o nezaupnici komisiji Ursule von der Leyen z glasovanjem o resoluciji o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji.

Preberi še Grims in Zver kaznovana, ker nista podprla von der Leynove

Poleg tega ni upošteval smernic skupine na še enem glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji, naj glasuje proti nezaupnici, saj ni glasoval. Zato je EPP januarja letos proti njemu uvedla sankcije.

Vodstvo EPP ga je tedaj obvestilo, da šest mesecev ne bo smel nastopiti na plenarnem zasedanju parlamenta v imenu skupine, ne bo mogel biti imenovan za poročevalca ali poročevalca v senci, prav tako pa ne bo smel biti avtor ali pogajalec katere koli resolucije Evropskega parlamenta v imenu skupine ali biti odgovoren za naloge v imenu EPP.

Potem ko se je Grims maja udeležil konference s predstavniki skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta v Bruslju, so bruseljski mediji poročali, da v EPP razmišljajo o novih sankcijah proti slovenskemu evroposlancu. STA je tedaj iz virov v parlamentu izvedela, da bo o morebitnih sankcijah odločalo vodstvo EPP.

Vodja EPP Manfred Weber je ob robu majskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu dejal, da ravnanje slovenskega evroposlanca ni v skladu s smernicami politične skupine. Dodal je, da v EPP ne podpirajo srečanja, ki se ga je udeležil Grims, in da gre za njegovo individualno ravnanje.

Preberi še Weber: Grimsovo ravnanje ni v skladu s smernicami EPP

Grims je tedaj dejal, da v svoji udeležbi na konferenci ne vidi razloga za uvedbo sankcij. Po njegovih besedah je bilo temeljno sporočilo konference, da so "pripravljeni sodelovati med seboj in s komerkoli, ki spoštuje temeljne krščanske vrednote, torej vrednote evropske civilizacije."

Preberi še Grims ne vidi razloga za morebitne dodatne sankcije EPP
branko grims sds epp evropski parlament

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KOMENTARJI93

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deltex
02. 07. 2026 10.04
Grims je primitiven hujskač, preveč skrajen celo za evropsko desnico. Bil je moteč tudi za Janšo, zato pa ga je tudi poslal v Bruselj...le da je Grimsu to prikazal kot nagrado...
Odgovori
0 0
Puško v koruzo
02. 07. 2026 10.04
Kakšen krete mora bit ta človek.
Odgovori
0 0
borjac
02. 07. 2026 10.04
Weber , le koga si ti podpiral v Sloveniji ??? skrajne desničarje Janeza Janše , ki pa ne poslušajo Webra , ampak ubogajo Židovske skrajneže , tako je dejstvo.
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+1
1 0
klop12
02. 07. 2026 10.02
Logično. Fašiste se zmeče ven
Odgovori
+4
4 0
mb3zb6
02. 07. 2026 10.02
To pa je zvestoba nekaterih komentatorjev ... Za vsako stvar se ploska. Me zanima, kje je tista meja, ko se povleče črto in reče: ne, to pa ni ok. A če bi bil nabit za volanom bi rekli: "Saj se vsakemu zgodi, pač se je sprostil." A če bi ga dobili, da je kradel v štacuni bi rekli: "Pa ok, sej vsi kradejo?" Kje je meja?
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-1
0 1
Castrum
02. 07. 2026 10.00
Glede na to da je skrajen, je baje že dobil vabilo s strani antife....
Odgovori
-2
1 3
a res1
02. 07. 2026 10.00
Očitno tam ne vejo, kaj se dogaja pri nas. Nebi se čudil, če nas bi še od tam brcnili. Zapornik PV? Pa 10% pa itd....
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+0
1 1
NeXadileC
02. 07. 2026 09.59
In, za kaj konkretno tukaj gre? Podajate le lastna mnenja in ocene. Dejstev ni.
Odgovori
-2
0 2
Diabloss
02. 07. 2026 10.00
ponovno citaj
Odgovori
0 0
Trikrat cepljen
02. 07. 2026 09.57
Gre za pomanjkanje vzgoje. Nihče ga ni naučil, da ne smeš vedno povedati kar misliš.
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+4
7 3
GetBack
02. 07. 2026 10.00
ja, tiho bi moral bit in podpirati woke politiko priseljevanja v Evropo in lgtb parade... bravo Branko....
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+1
2 1
mmickica
02. 07. 2026 09.55
Tu ne gre za pomanjkanje delovne etike, ampak za neposlušnost do EPP in Grims ima prav! EPP je zaradi socialistov v njeni sestavi in levega krila ljudskih strank povsem zašla v levo, kar se nam vsem v EU že maščuje. Še bolj pa se nam bo v prihodnje.
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+0
8 8
nopino
02. 07. 2026 09.54
Grims, bodi tokrat pošten do sebe in priznaj, da te je zelo sram. Nisi Evropi problem ti kot oseba, za Evropo je probljm stranka, katera vzgaja takšen kader, kader ki je na Evropski ravni sprovociral II. svetovno vojno. Pejdi domov in se potuhni v tretjo klet na hiši na Bledu.
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-1
6 7
GetBack
02. 07. 2026 09.58
Brez skrbi, Branko ostaja v Bruslju, je eden od borcev proti politiki priseljevanja.... Se bo pač priključil ENS...
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+1
3 2
GetBack
02. 07. 2026 09.54
Slovenski desničarji so velika nevarnost globalistični politiki priseljevanja tujerodnih... Zato jih je treba utišati..
Odgovori
+0
7 7
August Landmesser
02. 07. 2026 09.59
seksaši trstenjakove so največji problem ...sklicujejo se na vero tradicijo in kulturo krščanske evrope ...največ oseb iz tujine je pripeljala v Evropo zadnjih 150 let desna Francija, desna Italija , desna Nemčija...in desna Avstrija...ker potrebujejo poceni garače ...in za najtežja najbolj umazana in najmanj plačana dela ...
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+5
6 1
klop12
02. 07. 2026 10.00
Ne bluzi,nisem zaostal desnakar,pa vseen nočem zumbote v Evropi
Odgovori
+2
3 1
GetBack
02. 07. 2026 10.02
očitno hočeš zumbote... branko se biri proti priseljevanju teh...
Odgovori
-1
0 1
Alergičen na levake
02. 07. 2026 09.53
Včasih smo EPP rekli Ekonomsko propagandni program ... In kaj če ga izključijo, itak so malo preveč na levo nagnjeni ... Se bo pa vključil v ECR (Evropean Conservatives and Reformists), kjer je tudi Poljak Dominik Tarczyński, ali pa ESN (Europe of Souvereign Nations), kjer je Slovak Milan Mazurek. Malo bolj desno in malo bolj ostro proti levaškemu uničevanju Evrope. Trenutno Evropa to zelo potrebuje.
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+3
7 4
August Landmesser
02. 07. 2026 10.00
kakšno levasko uničenje evrope...o čem krulite....eu že 26 let vodi desna epp.
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-2
0 2
Iqos
02. 07. 2026 09.53
Po domače razloženo za ovčke. Za tako funkcijo moraš bit mentalno zdrav in obvladati osnove bontona. To je osnova,potem pa še inteligenčni kvocient....
Odgovori
+3
7 4
suleol
02. 07. 2026 09.52
misli da je v slo aha papa
Odgovori
-1
3 4
GetBack
02. 07. 2026 09.50
To je pravzaprav priznanje za Grimsa... Postavil se je proti skorumpirani von der Leynovi in woke globalistični politiki priseljevanja tujerodnih... Bravo Branko....
Odgovori
+7
13 6
JazAliTi
02. 07. 2026 09.54
Borijo se proti tijerodnim rastlinam in živalim, raznim sršenom, strupenim ribam... Dovoli pa se naseljevanje tujerodnih, tujevernih, tujcev skratka.
Odgovori
-1
3 4
August Landmesser
02. 07. 2026 10.01
lažeš backiću...grims je izrecno poudaril da ni glasoval proti vonderlajdri
Odgovori
0 0
AFŽ
02. 07. 2026 09.50
a zato ker je proti migrantom?
Odgovori
+7
13 6
Nidani
02. 07. 2026 09.50
Ker se druži s skrajneži, fašisti!
Odgovori
-1
9 10
Druk 89
02. 07. 2026 09.48
Torej cela evropa ve da se v slovenski politiki NE DELA ampak krade pred očmi državljanov.in to čisto vsi brez izjem.
Odgovori
+3
9 6
PIERREBRICE
02. 07. 2026 09.48
Kako bo glasovala Tomčeva, katera podpira von der Leynovo? Odgovor: Na dopustu bo takrat ali na bolniški.
Odgovori
+8
8 0
JazAliTi
02. 07. 2026 09.48
Tudi extremni katoličani so izvolili svoje nove škofe. Posledica preveč liberalne EU, kjer je vse dovoljeno.
Odgovori
+0
5 5
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