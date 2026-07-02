EPP bo zaradi pomanjkljive delovne etike izključila Branka Grimsa

Poleg kršitev na področju delovne etike Grimsu po navedbah virov v največji politični skupini v Evropskem parlamentu očitajo tudi kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Obenem ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. Predsedstvo EPP bo uradno odločitev o izključitvi Grimsa predvidoma sprejelo danes. Prihodnji teden, najverjetneje v torek ali sredo, naj bi o tem glasovala še politična skupina. Pričakovati je, da bodo odločitev podprli, so za STA še navedli viri v Evropskem parlamentu.

Branko Grims FOTO: Bobo

Ne gre za prvi ukrep EPP proti Grimsu. Evropski poslanec iz vrst SDS je v Evropskem parlamentu večkrat podprl odločitve in ravnanje skrajno desnih političnih skupin, ki se niso skladale z usmeritvami desnosredinske EPP. Med drugim se je lani podpisal pod predlog nezaupnice Evropski komisiji, ki jo v Evropski parlament vložil romunski evroposlanec Gheorghe Piperea iz skrajno desne politične skupine Evropskih konservativcev in reformistov (ECR). Kasneje je sicer podpis umaknil, po neuradnih informacijah po pritisku SDS in EPP. Sam je pojasnil, da se je za umik podpisa odločil, da bi preprečil vsako zlonamerno manipulacijo in povezovanje glasovanja o nezaupnici komisiji Ursule von der Leyen z glasovanjem o resoluciji o ohranjanju spomina na žrtve povojnega komunističnega obdobja v Sloveniji.

Poleg tega ni upošteval smernic skupine na še enem glasovanju o nezaupnici Evropski komisiji, naj glasuje proti nezaupnici, saj ni glasoval. Zato je EPP januarja letos proti njemu uvedla sankcije. Vodstvo EPP ga je tedaj obvestilo, da šest mesecev ne bo smel nastopiti na plenarnem zasedanju parlamenta v imenu skupine, ne bo mogel biti imenovan za poročevalca ali poročevalca v senci, prav tako pa ne bo smel biti avtor ali pogajalec katere koli resolucije Evropskega parlamenta v imenu skupine ali biti odgovoren za naloge v imenu EPP. Potem ko se je Grims maja udeležil konference s predstavniki skrajno desnih političnih skupin Evropskega parlamenta v Bruslju, so bruseljski mediji poročali, da v EPP razmišljajo o novih sankcijah proti slovenskemu evroposlancu. STA je tedaj iz virov v parlamentu izvedela, da bo o morebitnih sankcijah odločalo vodstvo EPP. Vodja EPP Manfred Weber je ob robu majskega plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu dejal, da ravnanje slovenskega evroposlanca ni v skladu s smernicami politične skupine. Dodal je, da v EPP ne podpirajo srečanja, ki se ga je udeležil Grims, in da gre za njegovo individualno ravnanje.