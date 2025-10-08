EPP: Stanje pravne države v Sloveniji se poslabšuje, Joveva: To je absurd

SDS se je na mednarodno javnost obrnila po hišnih preiskavah pri nekdanjem notranjem ministru Alešu Hojsu. V stranki so prepričani, da je preiskava politično motivirana. Ministrstvo za pravosodje očitke Evropske ljudske stranke odločno zavrača in poudarja, da institucije delujejo neodvisno in v skladu z zakonodajo.

V SDS pravijo, da so Hojsu telefon zasegli zato, da bi pridobili podatke o kandidatih SDS in njihovih strategijah pred parlamentarnimi volitvami. "Nič od tega, kar me sumijo ne drži in želim, da se stvar čim hitreje tudi razišče, zato od policije pričakujem, da mojega telefona ne bodo mrcvarili nekaj mesecev," je dejal Hojs po preiskavah.

Hojsu po tednu dni še niso vrnili telefona, se je pa odzvala Evropska ljudska stranka, kjer delujejo evropski poslanci SDS. EPP pravi, da so bile z zasegom mobilnika zlorabljena policijska pooblastila, da je vlada obtožena vmešavanja v policijske postopke, premier Golob pa je pod sodno preiskavo, in, da se izvajajo nezakonita ter politično motivirana dejanja, ter da vladajoča stranka izkorišča svojo parlamentarno večino in zlorablja svoj položaj moči.

Romana Tomc pravi, da je zaskrbljenost velika. "Mi se na predsedstvu zelo veliko pogovarjamo o tem, nenazadnje gre za hude kršitve vladavine prava, za korupcijo s katero je obremenjen premier Golob, za rušenje demokracije, za nadzor nad policijo in seveda tudi nad mediji."

Na drugi strani pa Irena Joveva pravi, da so obtožbe "absurdne, groteskne in konec koncev tudi malo komične, glede na to da prihajajo iz stranke, pod okriljem katere je tudi Janez Janša".

Premierjev kabinet očitkov ne komentira, se je pa odzvalo ministrstvo za pravosodje, ki pravi, da policija in tožilstvo delujeta neodvisno v skladu z zakonodajo, da nihče nima pristojnosti, niti premier Golob, da bi posegal v postopke ali preiskave, da je Slovenija trdno zavezana vladavini prava. Od političnih akterjev doma in v tujini pa da pričakujejo, da se bodo vzdržali širjenja neutemljenih trditev, ki škodijo ugledu Slovenije. Tomc sicer pričakuje, da se bodo v Evropskem parlamentu v prihodnjih mesecih s Slovenijo še ukvarjali.

"Ne izključujem tudi razprave v EU parlamentu na plenarnem zasedanju, v začetku naslednjega leta pa na moje povabilo v Slovenijo prihaja tudi celotno predsedstvo skupine EPP," je dejala Tomčeva.

Joveva pa meni, da "ta poziv, tudi pričakovanja od kolegice, niso vredna, ne pozornosti ne odziva. Je pa žalostno, ker se s tem relativizirajo dejanska kršenja vladavine prava, ki pa se dogajajo marsikje v Uniji, ampak v Sloveniji trenutno ne, sploh pa ne v primerjavi s tem, kar se je dogajalo v času prejšnje vlade".

Nedavno je sicer padla ena od odmevnih afer med epidemijo koronavirusa. Ob milijonski nabavi ventilatorjev, je hišna preiskava leta 2020 in sum zlorabe položaja doletel gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Specializirano državno tožilstvo je zdaj odstopilo od pregona tedanjega ministra, ker kot so nam sporočili: "Ni dokazov, da bi obdolženci storili kaznivo dejanje."

"Ta odločitev zame pomeni potrditev zaupanja v pravilnost mojih dejanj in vrednote po katerih sem deloval," je v odzivu dejal Počivalšek.

Tožilstvo nam je poslalo še časovnico dogajanja. 2023 uvedba sodne preiskave, zaslišana je bila polovica prič, ki jih je predlagalo tožilstvo, aprila letos je sodišče zavrnilo dokazne predloge, junija letos je sodišče zavrnilo še pritožbo tožilstva, septembra pa je tožilstvo od pregona odstopilo.