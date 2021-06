EPPO začenja z delom brez Slovenije, delo tožilcev bo opravljal Jaka Brezigar

Neuradno je postopek imenovanja obeh kandidatov sicer stal, ker sta bila kandidata Matej Oštir in Tanja Frank Eler moteča za predsednika vlade Janeza Janšo in stranko SDS.

Odstopila je tudi pravosodna ministrica Lilijana Kozlovič , ki je poudarila, da je bil postopek imenovanja kandidatov izpeljan zakonito, skladno z nacionalno zakonodajo in uredbo Sveta EU o evropskem javnem tožilstvu.

Kot danes poroča Delov novinar Peter Žerjavič , bo do imenovanja tožilcev delo opravljal slovenski predstavnik v Evropskem javnem tožilstvu Jaka Brezigar.

Kot zagotavljajo na tožilstvu, so pripravljeni na delo v vseh sodelujočih državah, predvidene so tudi začasne rešitve v tovrstnih izjemnih primerih, ko kadrovska imenovanja niso popolna.

Za vzpostavitev tožilstva se je leta 2017 dogovorilo najprej 16 članic EU, nato se jih je tej pobudi pridružilo še šest. Med njimi je tudi Slovenija. Danska, Irska, Madžarska, Poljska in Švedska v evropskem tožilstvu ne bodo sodelovale.

Evropsko javno tožilstvo je namenjeno boju proti goljufijam v EU in zlorabam evropskih sredstev. Opravljalo bo preiskave ter izvajalo ukrepe pregona in opravljalo funkcije tožilca na pristojnih sodiščih držav članic.

Delovalo bo na dveh ravneh. Strateško sestavljata evropski glavni tožilec in kolegij tožilcev, v katerem sedi po en predstavnik iz vsake države - Slovenijo zastopa Jaka Brezigar. Za glavno tožilko je bila imenovana Romunka Laura Codruta Kövesi.

Operativno raven sestavljajo evropski delegirani tožilci, ki bodo v svojih državah odgovorni za izvajanje konkretnih kazenskih preiskav in pregone v okviru pristojnosti evropskega javnega tožilstva. Njihovo delo bodo nadzorovali tričlanski stalni senati, ki bodo vodili preiskave ter sprejemali operativne odločitve.

'Pomanjkanje iskrenega sodelovanja slovenskih organov z evropskim javnim tožilstvom'

Delegirani tožilci bodo predstavljali vez med evropskim javnim tožilstvom in nacionalnimi organi. Brez njih je učinkovita preiskava vseh sumov goljufij otežena, celo nemogoča, je prejšnji teden opozorila Kövesijeva v odzivu na odločitev slovenske vlade, da razveljavi razpis imenovanja dveh slovenskih delegiranih tožilcev.

Kövesijeva je po odločitvi vlade ocenila, da gre za očitno pomanjkanje iskrenega sodelovanja slovenskih organov z evropskim javnim tožilstvom, kar resno spodkopava zaupanje v učinkovito delovanje sistemov upravljanja in nadzora evropskih sredstev v Sloveniji.

Premier Janez Janša je po drugi strani te očitke zavrnil in dejal, da "potemtakem tega nadzora na Švedskem in Danskem sploh ni",glede na to, da ti dve državi ne sodelujeta v pobudi.

Svojih delegiranih tožilcev prav tako še ni imenovala Finska.