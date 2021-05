Slovenija z neimenovanjem delegiranih tožilcev pošilja slab signal

Na sestanku s slovenskimi oblastmi so ji namreč povedali, da je bil proces rekrutiranja evropskih delegiranih tožilcev zaključen decembra, a do sedaj še ni prejela nobenega predloga. "Ponudbe še čakam. Težko je začeti preiskave brez evropskih delegiranih tožilcev iz Slovenije," je pojasnila za POP TV .

Pojasnila je tudi, da so zaskrbljeni, da bodo morali začeti delo brez slovenskih delegiranih tožilcev, kar bo zelo vplivalo na učinkovitost EPPO,"saj govorimo o preiskavah, ki že potekajo, in o prihodnjih preiskavah, ki jih bomo mogoče imeli v Sloveniji". Kot še pravi, bo delo EPPO brez slovenskih delegiranih tožilcev zelo težko. "Konec koncev je naša naloga zaščititi evropski denar in evropske prebivalce, naša objektivnost pa bo zelo prizadeta zaradi pomanjkljivega sodelovanja," je pojasnila in dodala, da Slovenija z neimenovanjem pošilja zelo slab signal.

Novoustanovljeni evropski organ s sedežem v Luksemburgu bo pristojen za preiskavo porabe evropskih sredstev in pregon morebitnih goljufij, korupcije ali pranja denarja s posledicami za proračun EU. Delovati naj bi glede na prvotne načrte začel že novembra lani, a so ta datum že večkrat prestavili, v prvi vrsti zaradi zamud pri imenovanju delegiranih tožilcev iz 22 sodelujočih držav.

Tožilce na položaj imenuje kolegij evropskega tožilstva, ki ga poleg Kövesijeve sestavlja še 22 tožilcev, po eden iz vsake države. Iz Slovenije v kolegiju sedi Jaka Brezigar.