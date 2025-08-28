Svetli način
Slovenija
Epska ljubezen, strast in neukrotljiv boj prihajajo na velika platna

Ljubljana, 28. 08. 2025 00.15 | Posodobljeno pred 10 dnevi

Ljubezen, ki se začne kot pravljica, se lahko včasih konča kot nočna mora. Obeta se nepozabna izkušnja, ki združuje humor, napetost in odlične igralske kreacije ter znova dokazuje, zakaj je ta zgodba postala brezčasna klasika.

Vojna zakoncev Rose

Prav to je bistvo filma Vojna zakoncev Rose – kultna črna komedija, ki jo že poznamo iz leta 1989, se vrača v sodobni različici. Film, ki bo novo generacijo gledalcev popeljal v vrtinec zakonskih sporov, humorja in dramatičnih preobratov.

V osrednjih vlogah blestita Olivia Colman in Benedict Cumberbatch, ki stopata v čevlje nekoč nepozabnega tandema Kathleen Turner in Michaela Douglasa. Pod režijsko taktirko Jaya Roacha film prinaša svež pogled na večno tematiko – kaj se zgodi, ko ljubezen med dvema partnerjema dokončno ugasne in se spremeni v neusmiljeno vojno.

"Vojna zakoncev Rose ni samo zgodba o dveh ljudeh, ki se ne preneseta več. Je ogledalo današnjega časa, ko se v boju za status, uspeh in materialne dobrine izgublja tisto, kar je najpomembnejše – povezanost in spoštovanje," je ob napovedi premiere dejal Roach.

Film je poln humorja, ki se prepleta s srhljivo resnico: meja med ljubeznijo in sovraštvom je pogosto nevarno tanka. V prelepem domu zakoncev Rose se tako razpleta prava drama, ki gledalce nasmeji, šokira in jim hkrati ponudi priložnost za razmislek o lastnih odnosih.

Vojna zakoncev Rose

Vojna zakoncev Rose bo v slovenskih kinematografih na ogled od 28. avgusta. Zagotovite si svojo vstopnico in si privoščite nepozaben večer smeha in zabave v vašem najljubšem kinu.

Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.

Naročnik oglasne vsebine je Blitz.

