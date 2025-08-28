Epska ljubezen, strast in neukrotljiv boj prihajajo na velika platna

Prav to je bistvo filma Vojna zakoncev Rose – kultna črna komedija, ki jo že poznamo iz leta 1989, se vrača v sodobni različici. Film, ki bo novo generacijo gledalcev popeljal v vrtinec zakonskih sporov, humorja in dramatičnih preobratov.
V osrednjih vlogah blestita Olivia Colman in Benedict Cumberbatch, ki stopata v čevlje nekoč nepozabnega tandema Kathleen Turner in Michaela Douglasa. Pod režijsko taktirko Jaya Roacha film prinaša svež pogled na večno tematiko – kaj se zgodi, ko ljubezen med dvema partnerjema dokončno ugasne in se spremeni v neusmiljeno vojno.
"Vojna zakoncev Rose ni samo zgodba o dveh ljudeh, ki se ne preneseta več. Je ogledalo današnjega časa, ko se v boju za status, uspeh in materialne dobrine izgublja tisto, kar je najpomembnejše – povezanost in spoštovanje," je ob napovedi premiere dejal Roach.
Film je poln humorja, ki se prepleta s srhljivo resnico: meja med ljubeznijo in sovraštvom je pogosto nevarno tanka. V prelepem domu zakoncev Rose se tako razpleta prava drama, ki gledalce nasmeji, šokira in jim hkrati ponudi priložnost za razmislek o lastnih odnosih.
Vojna zakoncev Rose bo v slovenskih kinematografih na ogled od 28. avgusta. Zagotovite si svojo vstopnico in si privoščite nepozaben večer smeha in zabave v vašem najljubšem kinu.
Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.
