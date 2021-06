Epson v sodelovanju z National Geographicom spodbuja podjetja, naj nehajo prispevati k segrevanju in se borijo proti podnebnim spremembam

Kampanja sovpada z napovedmi znanstvenikov, da bo permafrost po svetu popolnoma odmrznil do leta 2100, kar bo drastično spremenilo ekologijo, dvignilo gladino morja in v ozračje sprostilo več kot 950 milijard ton metana. Epson in National Geographic si skupaj prizadevata izboljšati ozaveščenost o tem, kako lahko podjetja zmanjšajo svoj vpliv na globalno segrevanje.

V ospredju kampanje »Brez segrevanja« je dr. Katey Walter Anthony, raziskovalka pri National Geographicu, ki spremlja arktične opazovalnice na Aljaski in v Rusiji, pri tem pa nadzoruje dolgosežni vpliv podnebnih sprememb. Njene pionirske raziskave zaščite permafrosta Epson in National Geographic skupaj predstavljata v seriji videoposnetkov, infografik in spletnih vsebin, ki si jih je mogoče ogledati na epson.si/heat-free-technology.

Dr. Anthony pravi: »Arktika se nam dobesedno topi pred očmi. Ocenjujemo, da bi lahko do 10 % predvidenega globalnega segrevanja to stoletje izviralo iz odmrzovanja permafrosta, to pa prizadene celoten planet. Naše odločitve so resnično pomembne pri delu in nasploh v življenju. Če se bomo podjetja in ljudje pametno odločali glede izbire tehnologije, ki jo bomo uporabljali, bo to prineslo tudi pozitivno spremembo za okolje.«

Varčevanje z energijo je bistveno v boju proti globalnemu segrevanju, toda številne tehnologije porabljajo velike količine energije in so vsak trenutek prisotne v poslovnih okoljih. Epsonova inovativna paleta tiskalnikov s tehnologijo tiskanja brez toplote se upira temu trendu, saj zahteva manj energije in manj nadomestnih delov ter ima manjši vpliv na okolje.

Jasunori Ogava, predsednik Epsona na globalni ravni, pravi:»Trajnost je v središču vsega, kar počnemo v Epsonu, in nismo se zavezali le, da bomo sami zmanjšali ogljični odtis, temveč bomo to pomagali storiti tudi strankam. Upamo, da bomo ob pomoči tehnologije skupaj s svojimi strankami in poslovnimi partnerji pripomogli k obvladovanju globalnih okoljskih težav.

Kampanja je razkrila pet ključnih korakov za podjetja, s katerimi se lahko borijo za zaščito našega permafrosta, in sicer:

1. Brez segrevanja: Naprave v pisarnah lahko oddajajo veliko količino toplote, pa naj gre za različne aparate ali tiskalnike. Ko pride čas za zamenjavo naprav, bi se podjetja morala odločati za možnosti brez toplote, ki so na voljo; vsaka naprava ima namreč svojo vlogo pri zmanjševanju globalnega segrevanja in pomaga podjetju izpolniti okoljska merila (ESG).

2. Usmeritev v krožno gospodarstvo: Naj gre za pisarniško pohištvo, embalažo ali elektronske naprave – pri proizvodnji lahko nastane veliko toplote, prav tako pa tudi pri odlaganju na odlagališča. Podjetja morajo vedno, ko je to mogoče, razmisliti o tem, kako lahko novi nakupi in stari odpadki pridejo iz krožnega gospodarstva oziroma se tja vrnejo.

3. Ponoven razmislek o vodi in obnovljivih virih energije: Ko govorimo o napajanju delovnih mest, bi podjetja morala razmisliti o tem, koliko energije lahko pride iz čistih obnovljivih virov, kot sta sončna in vetrna energija, saj imajo fosilna goriva pomembno vlogo pri segrevanju zemeljskega ozračja. Enako velja za ogrevanje in čiščenje vode, zato bi si podjetja morala prizadevati, da z vodo varčujejo, kjer je mogoče, in uvedejo tehnologije s senzorji vode.

4. Uskladitev vrednot trajnosti po celotni dobavni verigi: Trajnost je zdaj postala pomembno vprašanje za vse organizacije in tisti, ki jo jemljejo resno, tudi delujejo pregledno pri uvajanju sprememb za rešitev našega planeta. Če je trajnost pomembna za podjetje, mora biti podjetje tudi primerno skrbno in to upoštevati, ko kupuje od drugega podjetja in sodeluje z drugimi podjetji – ima namreč moč, da vrednote trajnosti spodbuja še naprej po celotni nabavni verigi.

5. Pogled v prihodnost: Pri reševanju planeta smo v tekmi s časom in podjetja morajo narediti še korak naprej od brezpapirnega poslovanja in uvedbe smetnjakov za ločevanje odpadkov – potrebujejo jasen načrt, kako postati ogljično nevtralna, tak, ki bo zajel vse od uporabe obnovljivih virov energije do varčevanja z vodo. Določitev strogih okoljskih meril (ESG) in zagotovitev jasnega časovnega načrta, kako bodo ta merila izpolnjena, sta bistveni v boju proti podnebnim spremembam. Podjetja morajo na tem področju tudi delovati pregledno, saj stranke še nikdar niso bile bolj pozorne na zavajajoče »zeleno oglaševanje« – in še nikdar jih ni to bolj odbijalo kot zdaj!