Equal Pay Champion: v Atlantic Grupi ni razlike med plačami, po številu žensk na vodstvenih položajih pa so večkratno nad povprečjem EU

Equal Pay Champion je certifikat, ki ga podeljuje SELECTIO grupa, vodilna skupina za svetovanje na področju človeških virov. Ta potrjuje opredeljenost organizacije, da vsem svojim zaposlenim izplačuje enake plače za enako delo, ne glede na njihov spol ali druge dejavnike razlikovanja. Po najnovejših podatkih iz poročila Employer Partnerja znaša povprečna vrzel med spoloma v Evropski uniji 12,7 odstotkov, kar pomeni, da ženske na uro zaslužijo skoraj 13 odstotkov manj kot moški. V primerjavi s temi podatki je ta vrzel v Atlantic Grupi na ravni statistične napake in znaša minimalnih 1,09 odstotkov, kar ni neobičajno glede na to, da Atlantic Grupa več kot 30 let temelji svoj sistem nagrajevanja izključno na oceni učinka.

S tem impresivnim rezultatom je podjetje večkratno preseglo (statistična) pričakovanja in znatno pred rokom uveljavilo in izpolnilo zahteve odredb EU direktive o enakosti plač, ki predpisuje, da od sredine leta 2026 ne sme tolerirana razlika v plačah v organizacijah z več kot 100 zaposlenimi presegati 5 odstotkov.

"V Atlantic Grupi so ljudje v središču vsega, kar delamo, ne glede na spol. Od svojih začetkov Atlantic prepoznava in nagrajuje zaposlene na podlagi njihovega učinka, medtem ko se enakost začne že od prvega dne. Namreč, selekcijski postopek temelji najprej na oceni kompetenc, ki jih potrebujemo v ekipi in oceni kako se bo oseba vključila v našo kulturo, s čimer zagotavljamo enoten pristop vsem kandidatom. Pri novih zaposlitvah na enakih položajih začnejo tako moški kot tudi ženske z enakimi plačami, nadaljnje napredovanje in sistem nagrajevanja pa temelji izključno na učinku. Kot rezultat takšnega pristopa imamo danes enakost v vseh vidikih, od številčne zastopanosti v skupni populaciji in zastopanosti v menedžmentu do enakih plač." - dejala je Mojca Domiter, višja izvršna direktorica Človeških virov in kulture.

V postopku certifikacije je Atlantic Grupa demonstrirala odličnost tudi v kontekstu zastopanosti žensk na vodstvenih položajih. Medtem ko v velikih organizacijah EU manj kot 10 odstotkov direktorskih položajev zasedajo ženske, te v Atlantic Grupi predstavljajo 53 odstotkov menedžmenta, ki sodeluje pri ključnih odločitvah o podjetju. Med talenti, ki jih razvijamo za prevzemanje izvršilnih funkcij v podjetju, je celo 63 odstotkov žensk. Poleg tega so ženske aktivnejše pri prijavah na interne natečaje, zaradi česar so lani zasedle kar 59 odstotkov novih položajev v podjetju. Podjetje ima tudi mentorski program, v katerem ženske na višjih menedžerskih položajih zagotavljajo neprecenljivo podporo in mentorstvo na področjih vodenja, razvoja poslovanja in osebne rasti.

Atlantic Grupa daje poseben poudarek tudi na preglednost poslovanja in se uvršča med prve regionalne družbe ter eno prvih v EU, ki uvaja poročanje v skladu z Evropskim standardom za trajnostno poročanje (ESRS). Sistem nagrajevanja v podjetju temelji na učinku, pri čemer se osnovne plače in dodatne ugodnosti nenehno optimizirajo, s posebno osredotočenostjo na operativne delavce. Kot rezultat te proaktivne politike je v letu 2024 kar 83 odstotkov zaposlenih prejelo zvišano plačo, pri čemer je povprečna višina zvišanja znašala 17 odstotkov.

Naročnik oglasne vsebine je Atlantic Grupa.