Erbežnik ni prepričal poslanca, iskanje ustavnega sodnika se nadaljuje

Anže Erbežnik je izredni profesor za kazensko procesno pravo na evropski pravni fakulteti in kot svetovalec dela v odboru za pravosodje in notranje zadeve v Evropskem parlamentu.

Predsednik republike Borut Pahor bo moral spet ponoviti postopek izbire kandidatov za novega ustavnega sodnika. PoAndražu Terškunamreč tudi Anžetu Erbežniku ni uspelo prepričati zadostnega števila poslancev. Na tajnem glasovanju je dobil 44 glasov, do izvolitve sta mu zmanjkala dva. 35 poslancev je glasovalo proti, trije oddani glasovi pa so bili neveljavni.

Erbežniku so podporo odrekli v opozicijskih LMŠ, Levici in SAB, ostale poslanske skupine svojih stališč na današnji seji niso predstavile. Glede na podporo na matičnem delovnem telesu, kjer je prejel deset glasov, proti pa so bili le trije poslanci, je bilo vseeno pričakovati njegovo izvolitev. A se to ni zgodilo.

Stališča o danes predstavile le tri poslanske skupine

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubovićje ocenil, da je predsednik republike Borut Pahor pri predlogu kandidata za ustavnega sodnika dal prednost politični matematiki oz. uspehu predloga, ne pa potrebam in znanju, ki ga ustavno sodišče potrebuje. Erbežnik tudi poslancev SAB ni prepričal. Kot je dejala vodja poslanske skupine Maša Kociper, na mestu ustavnega sodnika pričakujejo najbolj eminentne pravnike z bogatimi kariernimi in življenjskimi izkušnjami in niso naklonjeni jasno politično profiliranim kandidatom. Poslanec Levice Željko Cigler pa je opozoril, da bi na mestu ustavnega sodnika potrebovali močnega kandidata, ki bi ubranil temelje demokratične ureditve in osnovne človekove pravice. Erbežniku lahko po njegovih navedbah priznajo določena pravna znanja, a v njem ne vidijo človeka, ki bi doprinesel k večji kakovosti odločb ustavnega sodišča.

Ko bo izvoljen, bo novi ustavni sodnik nasledil Dunjo Jadek Pensa, ki ji je mandat potekel sredi julija.