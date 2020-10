Nezadostna podpora Erbežniku posledica napetosti v koaliciji?

Erbežniku so podporo odrekli v opozicijskih Levici, LMŠ in SAB, kjer pravijo, da so sodi začeli popuščati in ni več tako, kot je bilo, saj da so interesi že postali malo drugačni. Pred glasovanjem so poslanci SMC, NSi in Desusa od slovenske celice hekerske skupine Anonymus celo prejeli elektronsko sporočilo, naj raje ne glasujejo za Erbežnika, in pripis: "Od rezultata glasovanja je odvisno tudi to, koliko okostnjakov, ki jih pridno skrivate v svojih omarah, bomo predstavili javnosti. Bodite pametni. Bodite pošteni. Naredite, kar je prav za to državo."Da je prišlo do hudih groženj, je potrdila Žibertova: "To je res velik problem. Gre za pritisk na poslance. Gre za to, da se s tem krši ustava RS in tovrstni pritiski so grožnja tudi demokraciji." Koprivc je še dodal, da so grožnjo prijavili pristojnim organom in da na njihovo odločitev nikakor ni vplivala.

Očitno bo moral predlagatelj Pahor od politike izbiranja iz javnih razpisov preiti v bolj odločno in proaktivno iskanje kandidatov. "Želim pa vse dobro novim kandidatom v novem postopku, če se bo še sploh kdo prijavil. Če tako malo cinično rečem,"je ob vsem tem zaključil Erbežnik.