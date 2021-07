Dikaučič: Dejstvo, ki Erbežniku očitno ni bilo pogodu, je, da ministrstvo vodi minister

Minister Dikaučič ga je, še trdi, povabil z obljubo jasnih pisnih pristojnosti na področju prava EU in kazenskega prava ter glede predsedovanja EU in vodenja zakonodajnih pogajanj posamičnih instrumentov EU, kar pa se ni nikoli izpolnilo.

Včeraj smo v uredništvu pridobili njegovo odstopno izjavo, danes pa smo prejeli še odziv z ministrstva. V odstopni izjavi Erbežnik ministru iz kvote SMC Marjanu Dikaučiču med drugim očita, da "nima osnovnega znanja prava EU". Evropska unija se je po njegovih besedah znašla v "eksistenčni krizi, ki se kaže na primer na področju pravosodja kot konflikti med Sodiščem EU in nekaterimi nacionalnimi ustavnimi sodišči, različno pojmovanje 4. člena PEU o konceptu nacionalne identitete in vladavine prava, pogojevanje izplačil z vladavino prava itd."

Dotakne se tudi teme, zaradi katere na Slovenijo iz Bruslja že mesece letijo kritike – neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev. Da na ministrstvu poskušajo prikriti lastne napake iz preteklega neuspešnega postopka imenovanja, trdi Erbežnik, "na primer s cenzuriranjem pravnih obrazložitev medijem in drugim akterjem. S tem se onemogočata ustrezna komunikacija in razplet vprašanja teh tožilcev po zakoniti in mirni poti, brez pravnega spora. Grozi namreč celo tožba evropske komisije."

Na stranskem tiru tako po njegovem mnenju ostajajo bistvene pristojnosti pravosodnega ministrstva, kot so izročitve tretjim državam, "pri čemer ministrstvo po moji oceni v posameznih primerih ne spoštuje obvez po 3. členu EKČP in želi posameznike izročiti tretjim državam kljub nevarnosti mučenja, nečloveškega in ponižujočega ravnanja". Da nikogar na ministrstvu ne zanima strategija zoper antisemitizem, strokovne službe pa se otepajo priprav zaradi neodzivnosti političnega vodstva, še piše.

"Prav tako ne morem sodelovati pri vodenju ministrstva, na katerem se potencialno prepletajo zasebni interesi in pravni spori vodstva (ministra) s posameznimi odločitvami ministrstva (npr. glede notarskih mest)." Tako je Erbežnik zaključil, da mu strokovno delo ob spoštovanju prava EU, pravne države in človekovih pravic ni omogočeno, zaradi česar se je odločil za odstop.

Ministrstvo: očitki so nizkotni in polni laži

Minister Dikaučič vse očitke, navedene v odstopni izjavi, v celoti zavrača in dodaja, da "povedo največ o avtorju samem". "Dr. Erbežnik se je ekipi pridružil zaradi svojih strokovnih referenc na področju kazenskega prava, vendar v času svojega delovanja na ministrstvu vsebinsko ni prispeval k nobeni izmed vsebin ministrstva oziroma je nadgradil. V času najinega sodelovanja sem spoznal, da je za uspešno opravljanje funkcije državnega sekretarja potrebno mnogo več kot to, nenazadnje tudi spoštovanje sodelavcev in postavljanje skrbi za ugled ministrstva in Slovenije pred lastne potrebe po promociji," odgovarja minister.

Ekipa ministrstva svoje delo opravlja odlično, še poudarja, "vsakemu posebej sem hvaležen za vso podporo, saj lahko zastavljene cilje dosežemo le s skupnim delovanjem. Nenazadnje je to ob včerajšnji predstavitvi poročila o vladavini prava potrdil tudi evropski komisar za pravosodje Didier Reynders, ki je pohvalil delo ekipe ministrstva med pogajanji v evropskem parlamentu o elektronskih dokazih, kar je ena od nosilnih tem našega predsedovanja."

In dodaja: "Dejstvo, ki očitno ni bilo pogodu dr. Erbežniku, je, da ministrstvo vodi minister."

Ob tem na pravosodnem ministrstvu dodajajo, da je minister Dikaučič diplomirani univerzitetni pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom, izpit iz predmeta "Pravo EU" pri prof. dr. Rajku Knezu pa je opravil z oceno 10.