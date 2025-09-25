Svetli način
Ergorest: Nova oaza mirnega spanca v BTC City-ju

Ljubljana, 25. 09. 2025 09.38 | Posodobljeno pred 13 dnevi

Avtor
P.R.
Ljubljana je bogatejša za prostor, kjer se kakovost spanja sreča z napredno obliko udobja – Ergorest je v BTC City pripeljal povsem nov koncept spalnega centra. Gre za več kot zgolj razstavni salon: obiskovalci vstopijo v mirno oazo, kjer lahko v sproščenem ambientu odkrijejo, kako velik vpliv ima pravo ležišče na zdravje, energijo in počutje. Od izbire vrhunskih materialov do osebnega svetovanja, Ergorest združuje estetiko in funkcionalnost in postavlja nov standard nočnega počitka.

Zakaj odprtje pomeni korak naprej za kulturo spanja v Ljubljani

Ergorest postavlja kakovost spanja v središče nakupne izkušnje. Odprtje pomeni, da lahko obiskovalci na enem mestu preizkusijo različna ležišča in dodatke za spanje ter pridobijo ciljno usmerjeno pomoč svetovalcev. Namesto nakupa "na slepo" gre za izkušnjo, kjer se najprej prisluhne telesu, potem pa sledi razum.

Kaj Ergorest loči od klasičnih salonov

Ključna razlika je poudarek na ergonomiji in preizkušanju v realnih pogojih. Svetovalci ne gledajo kataloga, temveč sledijo vašemu občutku telesa: kaj odgovarja ramenskemu delu, kakšna je podpora v križu. Tako se hitro pokaže, ali bolje ustreza prožnejše, točkovno prilagodljivo ležišče ali stabilnejša, kompaktnejša rešitev.

Ergorest 1 dan 135

Svetovanje, ki ima smisel

Namesto splošnih priporočil obiskovalci prejmejo konkretne predloge: glede širine in dolžine ležišča glede na prostor, kombinacije jedra in udobnih slojev glede na telesne značilnosti in spalni položaj, pa tudi uskladitev z vzglavnikom in letvenim dnom. Tak pristop zmanjšuje možnost napačne izbire.

Preizkus naj bo aktiven, ne pasiven

V Ergorestu spodbujajo, da si obiskovalci vzamejo čas - da se uležejo v svoje tipične spalne položaje, zamenjajo nekaj modelov in opazujjoo, kako se telo umiri po nekaj minutah. Ko ne moti ne toplota ne pritiski v ramenih in medenici, je izbira blizu optimalne. Tak preizkus je na spletu nemogoč.

Raznolike vzmetnice za različne spalne navade

V ponudbi Ergoresta so na voljo različni tipi ležišč, ki zadostijo različnim spalnim navadam. Žepkasto vzmetene vzmetnice ponujajo točkovno prilagodljivost in miren spanec, saj dobro blažijo prenos gibanja med partnerjema. Ljubiteljem naravnega udobja so namenjene lateks vzmetnice, ki zagotavljajo zračnost in so primerne za alergike. Za tiste, ki iščejo občutek mehkobe in toplote, pa so odlična izbira spominske pene, ki se nežno prilagodijo telesu in enakomerno razporedijo težo, kar lajša pritisk na sklepe in hrbtenico.

Akcija, ki je več ne bo

Ob odprtju salona Ergorest v BTC City poteka posebna ponudba, ki jo je težko spregledati. Prvih 300 kupcev lahko izkoristi kar 60-odstotni popust na izbrane vrhunske vzmetnice, poleg tega pa še dodatnih –25 % s promocijsko kodo SLO25. Gre za omejeno otvoritveno akcijo, ki velja le do razprodaje zalog, zato je odločitev pametno sprejeti pravočasno. Takšna priložnost, da kakovostno ležišče dobite po nabavni ceni, se ne ponovi pogosto in bo po izteku zalog dokončno zaključena. Akcija velja na spletni strani ergorest.si ali ob obisku spalnega centra.

Nakupna izkušnja je mirna in pregledna

Postopek v salonu ni hektičen, temveč je umirjen: preizkus, posvet, predlogi, nato šele odločitev. Za večino najbolj iskanih dimenzij so modeli praviloma hitro dobavljivi; po meri je možno naročilo tudi v netipičnih dimenzijah. Pri prenovi spalnice ali opremljanju apartmaja je to izrazita prednost.

Komu je Ergorest pisan na kožo

Ponudbo bodo cenili vsi, ki želijo zanesljivo oporo hrbtenice, manj nočnega premetavanja in bolj mirna jutra. Še posebej je primerna za ljudi s fizično zahtevnim delom ali športnim življenjskim slogom, ki potrebujejo nočno regeneracijo, ter za pare, ki iščejo kompromis med različnima željama glede trdote.

________________________________________

Kje nas najdete:

Spalni center Ergorest – BTC, Hala 6
Avstrijska ulica 13, 1000 Ljubljana
Telefon: 051 668 855


Naročnik oglasne vsebine je Somnium d.o.o.

Ergorest BTC Ljubljana
