'Bojim se, da bodo začeli reklamirati zdravila za čudežno zdravljenje raka'

Brecelj se je odločil, da bo o zlorabi identitete za prodajo lažnih zdravil tudi javno spregovoril. "To traja že nekaj časa, upal sem, da ljudje vedo, da nisem specialist za žile, diabetolog ali celo okulist. Zadnje čase moje bolnike nalagajo s temi reklamami," pravi Brecelj, ki se boji, da se bo začelo reklamirati tudi zdravila "za čudežno zdravljenje raka".

Ljudi poziva, naj ne bodo preveč zaupljivi in naj nič ne naročujejo. "Kdor je že kaj takega naročil, pa naj stvari zavrže," saj so sestavine lahko strupene, lahko celo škodljive.

Hkrati mu je žal ljudi, ki nasedajo takšnim oglasom. "Dobil sem mail mame pacienta, da bi kupila moja zdravila za zdravljenje diabetesa in da bi ostale terapije ukinili. To je nevarno." Kot opaža, prevaranti ciljajo na upokojence. "Nimajo veliko denarja in ga za to zapravljajo. Vsi so mi povedali, da so zapravili več kot 100 evrov, tudi po 200. Reklam pa je vse več," pravi Brecelj. Zadevo je že prijavil Policiji in pristojnim institucijam, a dodaja, da je ljudi potrebno dodatno izobraževati o nevarnosti tudi drugih prehranskih dodatkih.

Zakaj so taka zdravila nevarna? Brecelj jih sicer še ni videl, predvideva pa, da so proizvedena nekje v garažah ali kupljena v vzhodni Aziji. "To so lahko nevarni izdelki, sploh če jih zamenjamo za prava zdravila in te nehamo jemati."

In kaj svetujete ljudem, ko zasledijo oglase o zdravilih z izjemnimi učinki poleg njih pa obraz uglednega zdravnika? "To so navadne laži, ki jih objavljajo goljufi. Morali bi jih odkriti in jih sankcionirati," poudarja Brecelj in dodaja, da naj ljudje zaupajo uradni medicini in ne lažem, ki jih reklamirajo.