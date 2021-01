Erjavca zjutraj na ograji pričakal napis 'podgana'

Na dvoriščni ograji predsednika stranke DeSUSKarla Erjavca se je čez noč pojavil napis podgana. Vandalizem je prvak stranke, po naših informacijah, že prijavil Policiji.

Ni pa to prvič, da so vandali uničili oziroma poškodovali lastnino Erjavčeve družine. Okoli novega leta so namreč neznanci pred njihov vhod z rdečo barvo na veliko napisali Lucifer, napis pa so komaj odstranili.

Po naših informacijah neznanci tudi dnevno mečejo vrečke smeti na Erjavčevo dvorišče, prav tako dobiva pisma z grožnjami.

Odziv stranke še čakamo.