Erjavčeva tekmeca bolniško odsotna. Erjavec: vodenje stranke zahteva veliko zdravja

Predsednik DeSUS Karl Erjavec je izrazil upanje, da bodo očitki o domnevnih nepravilnostih v ravnanju kmetijske ministrice Aleksandre Pivec razjasnjeni do kongresa DeSUS 18. januarja. Premier Marjan Šarec se z njo še ni pogovoril, je pa v ponedeljek dejal, da na področju kmetijstva dela odlično in da ne bo šel proti interesom kmetov.

Premier Marjan Šarec je v ponedeljek ob robu seje DZ ponovil, da se bosta z ministrico pogovorila, ko pride z bolniškega staleža. Kolikor je uspel poizvedeti od gospodarskega ministraZdravka Počivalška, pa je Pivčeva delo, za katero je bila plačana, tudi opravila. Obenem je poudaril, da je prejel mnogo pisem podpore ministrici s strani kmetijskih organizacij. "Nikoli ne bom delal proti tistemu, kar zagovarja slovenski kmet,"je izpostavil.

Erjavec: Očitno je Karl Erjavec motnja v slovenskem političnem prostoru

Ravnanje predsednika vlade je po oceni Erjavca "malce nenavadno", ga pa razume. "Očitno je Karl Erjavec motnja v slovenskem političnem prostoru in vse politične stranke si želijo nekoga drugega na čelu stranke DeSUS," je pripomnil v današnji izjavi za medije ob robu videokonference s slovenskimi vojaki na mednarodnih misijah.

Vendarle pa prvak DeSUS meni, da bo za usodo ministrice ključno mnenje Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) in da si tudi predsednik vlade kupuje čas in čaka, kako se bo odzvala komisija. Pivčeva namreč dohodka iz projekta SRIPT po poročanju Kanala A ni pravočasno prijavila KPK, pač pa je to storila šele po razkritju v medijih. Ministrica je tedaj za televizijo pojasnila, da ni vedela, da mora zadevo prijaviti, predsednik protikorupcijske komisije Boris Štefanec pa, da ji grozi globa.

Ne morem zaščititi nekoga, ki je pod očitkom nezakonitosti

Erjavca sicer moti, da se v javnosti pojavlja teza, da ne želi zaščititi ministrice. "Ne morem zaščititi nekoga, ki je pod očitkom nezakonitosti in nepravilnega ravnanja,"je dejal v današnji izjavi. Ob tem je opozoril, da mora na obiskih občinskih organizacij stranke odgovarjati tudi na neprijetna vprašanja v zvezi z očitki, ki letijo na Pivčevo, pa tudi na drugega kandidata Boruta Stražišarja, ki je član stranke postal šele tik pred kandidaturo.

Erjavec sicer po teh obiskih ocenjuje, da sam še naprej uživa "kar močno podporo".

Erjavec pripomnil, da vodenje stranke zahteva veliko zdravja

Pivčevi je zaželel tudi, da čim prej ozdravi. Obenem pa je pripomnil, da voditi stranko zahteva dobro fizično in psihično kondicijo pa tudi veliko zdravja. "Moram reči, da imam srečo, glede na to, da že 15 let vodim stranko, pa niti en dan nisem bil na bolniški," je dodal.

V zadnjih dneh so se pojavili tudi namigi, da naj bi Pivčeva imela odprto vabilo v stranko LMŠ, če ji na januarskem kongresu ne bi uspelo prevzeti vodenja DeSUS in če ostane brez ministrskega položaja. Šarec je v ponedeljek zatrdil, da to ne drži, in poudaril, da bi bilo"zelo nespodobno dajati takšna vabila nekomu, ki kandidira za predsednika druge stranke".