Erjavčevo pismo delegatom: se tehtnica nagiba na levo?

Kandidat za predsednika DeSUS Karl Erjavec je s pismom nagovoril vse delegate stranke. Med drugim je spregovoril o razlogih za kandidaturo in izzivih v stranki. Še posebej odmevno pa je eno, zelo jasno sporočilo: po kongresu moramo začeti s pripravami na parlamentarne volitve. V koalicijski zaveznici NSi pravijo, da se v notranje zadeve stranke ne želijo vmešavati, a da "bi bilo za upokojence, ki jih DeSUS nagovarja, veliko bolje, če bi ta vlada nemoteno delala naprej". Nasprotno pa opozicija poudarja, da bi bilo bolje, da se ta vlada poslovi in oblikuje trdna levosredinska vlada.

icon-expand Erjavec je delegatom v pismu namenil jasno sporočilo: po kongresu se moramo pričeti pripravljati na parlamentarne volitve. FOTO: Damjan Žibert

Kandidata za predsednika stranke DeSUS Karl Erjavec in Srečko Felix Krope sta v nagovoru delegatom spregovorila o razdeljenosti stranke, izzivih in obljubah poenotenja stranke. Prvi je v osem strani dolgem pismu delegatom kongresa, kot smo poročali že včeraj, spomnil na januarski kongres, ko so mu ti po 15 letih odrekli podporo in za predsednico stranke izvolili Aleksandro Pivec. Zapisal je, da je s kongresa odšel pokončno in spoštljivo ter se umaknil iz političnega in javnega življenja.

icon-expand Erjavec je v pisnem nagovoru delegate spomnil tudi na januar, ko so mu ti po 15 letih odrekli podporo. (Na fotografiji januarski kongres stranke DeSUS.) FOTO: Bobo

Danes ugotavlja, da je stranka še vedno zelo razdeljena. "Občutek imam, da se še vedno premalo zavedamo, da je stranka v nezavidljivem položaju in če se bo nadaljevalo to medsebojno nezaupanje in prazne razprave o tem, kdo je kriv za nastalo situacijo, stranke DeSUS ne bo več," je opozoril.

'Večni' Erjavec je v pismu delegatom ocenil, da je stranka trenutno v političnem breznu. Čakajo jih izzivi zaradi covida-19 in obenem veliki izzivi v stranki, a verjame v poenotenje in vnovičen vzpon.

Pojasnil je, da so ga v vnovično kandidaturo prepričala vabila številnih zvestih članov stranke, naj pomaga s svojim izkušnjami in znanjem rešiti DeSUS iz težav. Ob tem Erjavec priznava tudi nekatere napake v času njegovega vodenja stranke, med drugim med slednje uvršča sodelovanje z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem na zadnjih parlamentarnih volitvah. Med napakami je bila po njegovem mnenju tudi ta, da so v stranko sprejeli vse, ki so želeli sodelovati, izkazalo pa se je, da so številni prišli le zaradi lastnih interesov in povzpetništva. Na tem mestu omenja prav Pivčevo. Prepričan pa je, da lahko DeSUS konsolidirajo. Spomnil je, da so bili tudi leta 2005, ko je prvič postal predsednik stranke, v podobnem položaju. "Tudi takrat smo bili v vladi Janeza Janše, tudi takrat smo bili na dnu vseh javnomnenjskih anket in tudi takrat je bila stranka razklana. Kljub vsem tem težavam smo takrat stranko DeSUS rešili in pozneje pod mojim vodstvom dosegali dobre politične rezultate," je ocenil Erjavec. Dodal, da je bil tedaj ključ uspeha enotnost poslanske skupine, tesno sodelovanje med vodstvom stranke, poslanci, organi stranke ter občinskimi odbori. Po njegovem prepričanju lahko stranko na tak način spet poenotijo. Opozicija v odzivih skopa, zadržani tudi v koaliciji Orisal je svoje videnje trenutnih razmer, v katerih se nahaja Slovenija. "Čakajo nas dokaj negotovi časi in v tem trenutku vlada na vseh področjih družbenega in gospodarskega življenja velika zaskrbljenost. Tudi politična situacija v državi ni rožnata, zato bi bilo pomembno, da se DeSUS po kongresu konsolidira in pripravi za čas parlamentarnih volitev," je opozoril.

Tokratni kongres DeSUS zaradi epidemije poteka dopisno. Začeli so ga v petek, končali ga bodo 5. decembra, ko bodo tudi razglasili rezultate. Delegati bodo po pošti glasovali od 27. novembra do vključno 1. decembra. Stranka jim je nagovore kandidatov v petek poslala skupaj z drugo dokumentacijo za kongres.

In prav zaradi zgornjega dela zapisa je na domačem političnem parketu završalo: ali Erjavec s tem namiguje na izhod iz koalicije? Za odziv na Erjavčevo pismo smo zaprosili vse parlamentarne stranke, a so - tako na levi, kot na desni - s komentarji precej skopi. V koalicijski zaveznici Novi Sloveniji (NSi) pravijo, da se v notranje zadeve strank, kar pismo Karla Erjavca nedvomno je, ne želijo vmešavati. Prepričani pa so, da bi bilo za upokojence, ki jih stranka Desus nagovarja, veliko bolje, če bi ta vlada nemoteno delala naprej. "V teh nekaj mesecih se je namreč premaknilo mnoge ovire, ki so prej desetletja stale. Upokojenci pa bodo poleg izplačila rednih pokojnin do konca leta prejeli še dobrih 471 milijonov evrov dodatkov," menijo v Novi Sloveniji. Podobno sicer menijo tudi v opoziciji: Erjavčev nagovor delegatom je notranja zadeva Desusa. "Socialni demokrati sicer pozdravljamo vsak korak, ki bi omogočil oblikovanje nove večine v Državnem zboru in posledično oblikovanje nove vlade," pravijo v stranki SD. V LMŠ prav tako ne želijo komentirati internih dogajanj v posameznih strankah. "Kot smo že velikokrat povedali, je ta vlada škodljiva za Slovenijo, zato je skrajni čas, da se poslovi. Odgovornost za to je pri tistih, ki vlado podpirajo," so jasni. Na vprašanje, kako oni razumejo to pisanje - je to že nekako napoved koraka stran od te koalicije, ali vendarle ne - pa ravno tako v Levici v prvi vrsti poudarjajo, da se v interne zadeve Desusa ne bi mešali. "Oni imajo svoje volitve, svoj kongres, 5. decembra bodo znani rezultati. Želim pa si, da bi rezultat bil v smeri pisma, ki ga je napisal Erjavec – se pravi korak proč od te koaliciji in pristop h Koaliciji ustavnega loka. Da postavimo alternativno vlado," pravi koordinator stranke Luka Mesec. Na vprašanje, ali lahko računajo na DeSUS po volitvah, pa odločno: "Računamo na spremembe." Tudi v stranki SAB so na naše vprašanje odgovorili, da volilnega kongresa DeSUS do razglasitve novega vodstva stranke ne bodo komentirali. "Prepričani pa smo, da bomo s stranko Desus še naprej dobro sodelovali in združili moči za izboljšanje položaja upokojencev, javnega zdravstva ter ohranitev javnega šolstva in socialne države. Vse to se lahko uresniči samo v trdni levo sredinski vladi."

Erjavec je v pismu sicer spomnil še, da vlada Janše, v kateri sodeluje DeSUS, ves čas namenja boju s covidom-19. Ob tem ugotavlja, da minister za zdravje Tomaž Gantar iz vrst DeSUS odlično opravlja svoje delo, vlada pa da sprejema nekatere pomembne odločitve mimo njegovega mnenja. "Na splošno ta vlada več pozornosti namenja ideološkim temam, spreminjanju medijev in kadrovskim zadevam. To seveda ni dobro in po nepotrebnem razburja večji del slovenske javnosti," ugotavlja Erjavec. Če bo predsednik stranke, napoveduje, da se bo njegov glas slišal in ne bo nikomur tiho. Spomnil je, da ima vsaka politika svojo ideologijo, ideologija DeSUS pa je antifašizem, socialna država, javno zdravstvo, javno šolstvo. V primeru izvolitve Karl Erjavec napoveduje zavzemanje za upokojence, demografski sklad, izgradnjo negovalnih bolnišnic in domov za starejše ... Ob izzivih, ki jih prinaša covid-19, pa jih po njegovem mnenju čakajo veliki izzivi v stranki, "ki se trenutno nahaja v političnem breznu". Delegate je prosil, naj ne ponovijo januarske napake, saj se boji da jim politična usoda ne bo dala še enega popravnega izpita. Tudi protikandidat Srečko Felix Krope želi, da DeSUS spet pridobi ugled Javnosti manj znan Erjavčev protikandidat Krope pa med razlogi za vnovično kandidaturo navaja željo, da DeSUS pridobi ugled, ki ga je imela stranka v letu ustanovitve. "Hočem, da sleherni član naše stranke ni zgolj številka, za katero tako ne vemo, ampak kot osebnost s svojimi potenciali," je navedel.

icon-expand Srečko Felix Krope FOTO: POP TV