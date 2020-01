Erjavec ali Pivčeva? Strankarska kolega že več kot mesec dni ne govorita

Da gre za spopad na nož, kaže ne samo to, da Pivčeva in Erjavec že skoraj poldrugi mesec sploh ne govorita, pač pa tudi to, da hoče Pivčeva jutri na tajnem glasovanju celo prisotnost opazovalcev in notarja. Pa to še ni vse - dan pred kongresom so v javnost prišle fotografije Erjavčevega prestižnega poršeja, ki si ga je kupil lani.

Zagotovo je to danes tema tudi v stranki, a glede na to, da se je fotografija Erjavčevega poršeja pojavila dan pred kongresom, Erjavčevi podporniki v Desusu to razumejo kot poskus oslabitve Karla Erjavca.