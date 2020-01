Erjavec in Bertoncelj želita stran od politike, a (še) ne moreta

Že takoj po zmagi na kongresu stranke Desus je Aleksandra Pivec dejala, da bi si namesto obrambnega ministrstva, ki ga trenutno vodi Karl Erjavec , želela, da njena stranka prevzame resor, ki se bolj osredotoča na upokojence. Gre za željo, ki bi se ji tako v primeru predčasnih volitev kot tudi alternativne vlade, lahko uresničila. "V kakršni koli obliki prihodnje vlade se bomo potegovali za resor, ki pokriva področje ciljne skupine, ki jo kot stranka pokrivamo. To je področje starejše generacije. Zato si bom prizadevala za Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti."

Kot pravi, bi sama želela še naprej voditi kmetijsko ministrstvo in nadaljevati svoje delo. Prav tako naj odhodu s položaja ne bi bil naklonjen Miro Cerar. Po njegovem mnenju menjava na vrhu ministrstva ne bi bila smiselna, saj že potekaj priprave na predsedovanje Slovenije Svetu Evropske Unije leta 2021. Po hodnikih se sicer govori, da naj bi bil Cerar - v primeru oblikovanja druge vlade - v igri tudi za predsednika državnega zbora. A to, po besedah trenutnega predsednika državnega zbora Dejana Židana, zdaj ni pomembno. "To ni odvisno od njihove volje. S tem, ko so zaprisegli pred državnim zborom, morajo svoj mandat odigrati do konca,"je prepričan.

To se nanaša tudi na finančnega ministra Andreja Bertonclja, ki naj bi se - po naših podatkih - otepal nadaljnjega vodenja ministrstva, še posebej, ker je sam odstopil, preden je to storil premier. Še več, želel naj bi si čim bolj stran od politike, in to čim prej. "V tistem trenutku ko priseže posamezna ministrica in minister pred državnim zborom, prevzame tudi breme, ki ga more izpolniti," pa je prepričan Židan.