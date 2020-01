Erjavec in Pivčeva na lovu za glasovi. Kdo bo prevzel vodenje DeSUS-a?

Karl Erjavec in Aleksandra Pivec slaba dva tedna pred kongresom ne počivata. Oba sta na terenu in prepričujeta člane stranke, še zlasti tiste, ki še zdaj ne vedo, kako se bodo na kongresu odločili.

"Glede na obiske v različnih občinskih organizacijah menim, da imam zadostno podporo za nov mandat," po pogovorih s svojimi strankarskimi kolegi meni Erjavec, ki v kratkem pričakuje tudi bolj odločno podporo svojih poslancev. "Z vodjo poslanske skupine sem govoril tudi o tem, kdaj bodo povedali, koga pravzaprav podpirajo," je povedal in dodal, da je po preliminarnih pogovorih s poslanci optimističen ter da pričakuje tudi njihovo podporo.

Pivčeva pa pravi, da se bodo mnenja ljudi zagotovo še spremenila in izoblikovala v zadnjih 14 dneh. "Ne želim pritiskati na ljudi. Naj se odločijo po svoji vesti," je dejala. V primeru zmage napoveduje drugačno vodenje stranke, z več energije.

A v primeru njene zmage, Erjavec ki stranko vodi že 15 let, ponovno opozarja na njeno sodelovanje pri projektu Sript in neprijavo premoženja KPK-ju. "Potrebno se je zavedati, da imajo lahko takšne zadeve dramatične posledice, če zmaga in se potem izkaže, da je delala kar koli narobe," je opozoril njen protikandidat.