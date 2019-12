Erjavec izsiljuje: Če podpise dobimo, gremo na kavico in se veselimo proračuna

DZ na zahtevo državnega sveta danes ponovno odloča o interventnem zakonu oz. zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin.

Erjavec je že v petek po srečanju poslanske skupine z ministrom za finance Andrejem Bertoncljem in vodjem poslanske skupine LMŠ Branetom Golubovićem sporočil, da bodo poslanci DeSUS zakon podprli pod pogojem. Od vodij poslanskih skupin SD, LMŠ in SMC pričakuje pisno zagotovilo, da bodo zakon takoj po uveljavitvi spremenili tako, da bo zagotavljal usklajevanje pokojnin v odstotkih, sicer poslanci DeSUS danes zakona ne bodo vnovič podprli.

Medtem DeSUS in SMC zagovarjata izredno usklajevanje pokojnin v odstotkih. Takšen je bil tudi prvotni predlog, ki ga je "posvojila" koalicija. "Med sejo DZ pa se je zgodil udar SAB, ki je predlagala nominalno izredno uskladitev pokojnin," je dejal Karl Erjavec . DZ je zelo na tesno izglasoval predlog SAB, iz vrst koalicije so ga podprli še poslanci SD in del LMŠ. V DeSUS in SMC menijo, da je tak predlog nepravičen.

DZ na zahtevo državnega sveta ponovno odloča o interventnem zakonu oz. zakonu o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin.

Na vprašanje, ali ustno zagotovilo ne bo zadostovalo, pa je Erjavec odgovoril, da so to že imeli, nazadnje pa je pri načinu usklajevanja pokojnin prišlo do spremembe. Po njegovih navedbah je žalostno to, da je večji del teh glasov prispeval ravno LMŠ.

"Naj predsednik vlade Marjan Šarec razmisli o tem, kaj se bo zgodilo, če interventni zakon ne bo sprejet,"je opozoril Erjavec in pojasnil, da so se na četrtkovem srečanju koalicije dogovorili za spremembo zakona. Stvar je po njegovih ugotovitvah povsem preprosta: "Če podpise dobimo, gremo na kavico in se veselimo proračuna."

Na vprašanje, kako lahko po dogovoru koalicije danes še vse "visi v zraku", pa je odgovoril: "Morda pomanjkanje politične kilometrine. Veste, ko gre za te stvari, je DeSUS oz. Erjavec neizprosen."

Šarec o pogojevanju Erjavca: Ne vem, kaj misli s tem doseči

"Gospod Erjavec mora samo vedeti, da če ta interventni zakon pade, potem se bo z novim letom sprostilo 100 milijonov v javnem sektorju. To so nagrade za funkcionarje in druge takšne ugodnosti. Ne vem, kaj misli s tem doseči. Vsak predsednik stranke je odgovoren za svoje poslance, da jim razloži, kaj je to državotvornost," sporoča premier Marjan Šarec Erjavcu.

Medtem pa po naših informacijah v ozadju že tečejo razmisleki o nekaterih ministrskih menjavah. Po januarskem kongresu stranke DeSUS v vladi najverjetneje ne bo več mesta za oba ministra, ki tekmujeta za vrh stranke upokojencev. "Odkar imamo predsednika vlade Marjana Šarca, so standardi zelo visoki. Eden od njegovih poslancev je zaradi sendviča moral odstopiti. Tukaj ima stranka DeSUS določeno težavo," nam je povedal Erjavec.