Erjavec: Koalicija brez dogovora o upokojenskem regresu

Po sobotnem vrhu koalicije partnerji niso razkrivali podrobnosti dogovora glede proračuna. Premier Marjan Šarec je povedal le to, da bodo v četrtek na seji vlade obravnavali in predvidoma potrdili predlog novele zakona o izvrševanju proračuna. Ostalo je še eno odprto vprašanje, o katerem pa da se morajo dogovoriti nekateri koalicijski partnerji.

Predsednica SAB Alenka Bratušek je danes potrdila, da je šlo za vprašanje izplačila regresa upokojencem, saj je SAB zagovarjala, da ga izplačajo v dveh višinah, kot je to določeno v koalicijski pogodbi, DeSUS pa, da ga izplačajo v petih. Tako je po njihovem mnenju najbolj pravično.

Pričakovati je bilo dogovor SAB in DeSUS, a slednjega glede na poteze Bratuškove ne bo, je danes v DZ pojasnil Jurša. V DeSUS jih je namreč začudila novinarska konferenca Bratuškove, na kateri je predstavila kompromisni predlog glede izplačevanja letnega dodatka za upokojence.

V SAB predlagajo, da bi se ta izplačeval v treh višinah, kar je po besedah Bratuškove treba uskladiti v koaliciji. Ker predlog odstopa od zavez v koalicijski pogodbi, ga bo moral potrditi še svet SAB.

Erjavca podpora Sušnika predlogu presenetila

Erjavec konkretnega predloga ni želel komentirati, je pa začuden, da je takšen predlog, ki po njegovih navedbah prinaša manj denarja, kot predlaga DeSUS, na novinarski konferenci podprl tudi predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije Janez Sušnik. Predlog DeSUS po Erjavčevih navedbah namreč predvideva 40 milijonov evrov več sredstev za regres upokojencem, predlog SAB pa manj, "zato se sprašujem, čigave interese zagovarja" Sušnik, je dodatno ob robu srečanja obrambnih ministrov EU v Bruslju dejal Erjavec.

Medtem ko je Bratuškova dejala, da je bilo na sobotnem koalicijskem vrhu, tudi s finančnim ministrom, dogovorjeno, da se za izplačilo dodatka zagotovi 33 milijonov evrov več kot letos (v teh okvirih naj bi bil tudi njihov predlog), pa tako Erjavec kot minister Bertoncelj trdita nasprotno.

Minister zagotavlja, da ni bilo doseženega nobenega dogovora glede izplačila višine letnega dodatka za upokojence, kot tudi ne glede razredov. "Ne drži torej, da je bil znesek, o katerem je govorila gospa Bratušek, koalicijsko dogovorjen," je v odzivu na navedbe Bratuškove navedel minister za finance.

Erjavec pa je pojasnil, da so se dogovorili le o tem, da bodo letnemu dodatku namenili več denarja kot zdaj. "Koliko več, pa nismo mogli doreči, saj minister za finance Andrej Bertoncelj ni mogel povedati, ali je to proračunsko vzdržno ali ne," je pojasnil Erjavec. Spomnil je na fiskalno pravilo in zaveze do Bruslja ter na to, da mora biti proračun uravnotežen.

Erjavec se tudi ni želel konkretno izreči, v kakšnem primeru predloga novele zakona o izvrševanju proračuna, ki ga bodo imeli v četrtek na vladni mizi, DeSUS ne bo podprl. Počakali bodo na ministrov predlog in potem bo jasno več, je povedal.

Tudi po Jurševih navedbah se zavedajo, da je obseg sredstev, ki se morajo porazdeliti, omejen. Je pa za DeSUS pravično le to, da tisti z nižjimi pokojninami dobijo višji regres, tisti z višjimi pokojninami pa nižjega, kar omogoča izplačilo v petih razredih. "To bomo zastopali, dokler bomo v DZ," je napovedal.