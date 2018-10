Disciplinski postopek zaradi ukradenega streliva

Minister je še pojasnil, da je v zvezi s krajo streliva obvestil tudi parlamentarno komisijo za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb , ki zaseda tudi na to temo. Poudaril je, da policijska preiskava še poteka.

V Slovenski Bistrici so naložili tovornjak s strelivom in se napotili proti letališču v Leipzigu, ki je od tam oddaljeno malo več kot 800 kilometrov.

Slovenska vojska je 3. oktobra sporočila, da je bil ukraden del tovora s tovornega vozila Slovenske vojske, ki je na letališče v Leipzigu peljalo opremo in strelivo za pripadnike kontingenta Slovenske vojske v Maliju. Pojasnili so, da je bilo ukradenih približno tisoč kosov streliva kalibra 5,56 mm in tisoč kosov streliva kalibra 9 mm. Preiskavo so tedaj prevzeli nemški organi.

Kraja posledica malomarnosti

Slovenska vojska se sooča s številnimi težavami in zadnja v vrsti s krajo streliva v Nemčiji je samo vrhunec kopice pomanjkljivosti. Izvedeli smo, da kraja streliva ni potekala v drzni filmski akciji, ampak je bila posledica niza varnostnih napak.

Že naslednji dan smo izvedeli, da bi bilo moč krajo preprečiti, če bi se le držali osnovnih varnostnih ukrepov pri prevozu večje količine streliva na daljšo pot.

2. oktobra so v Sloveniji naložili tovornjak s strelivom in se napotili proti letališču v Leipzigu, ki je od Slovenske Bistrice, sedeža 670. logističnega polka, oddaljeno malo več kot 800 kilometrov. Vojska je poslala en tovornjak in dva vojaka, ki bi se morala do 11. ure naslednjega dne zglasiti na letališču in predati strelivo. A se je zapletlo, ...

