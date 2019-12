Erjavec: Ne gre za popuščanje, premier je prejel rojstnodnevno darilo

Na vprašanje, ali koalicija zdaj lahko malo lažje diha, je Šarec odgovoril, da ves čas diha enako. "Nekateri imajo takšne in drugačne pomisleke, je turbulentno in naporno, v bistvu pa je to prava demokracija. Da se mnenja krešejo in je potrebno vložiti še toliko več napora, da pridemo do rezultata," je dejal.

Premier Marjan Šarec je ponovno potrditev zakona o izvrševanju proračunov in interventnega zakona, pred katero je bilo napeto zaradi pogojevanja DeSUS , pospremil z oceno, da je prevladal zdrav razum. "Ne bi rekel, da smo disciplinirali poslance. Gre bolj za zdravo pamet," je dejal in navedel, da želijo po novem letu s polno paro zagristi v delo.

Glede nadaljnjih korakov vlade je odgovoril, da vlada že ves čas dela na zdravstvenem resorju, na infrastrukturnih projektih in tudi na tem, da bi po novem letu "pozabili na razprave, ki so bile do novega leta, in resnično s polno paro zagrizli v delo". "Pomembno je, da smo bolj enotni, da se ne bo spet dogajalo, da bo vsak vlekel na svoje, saj to nikoli ni dobro. Verjamem, da se bomo zdaj lahko resnično na ministrstvih lotili nalog, ki so pred nami," je dejal Šarec.

Pričakuje predvsem ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Na odboru DZ je šlo dobro, če se bo tako nadaljevalo, smo lahko na dobri poti, da to tudi izpeljemo," je ocenil. Zatrdil je, da so na tej točki z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom enotni. "Ministrstvo je prvo poklicano za to, da sledi tem usmeritvam. Tudi usmeritev vlade in partnerjev je jasna, da se to izpelje," je dodal.

Na vprašanje, ali je zdaj, ko so proračunski dokumenti pod streho, manj vetra v jadrih govoricam o pogovorih za novo vlado, pa je premier odgovoril: "To so bili različni spini, ves čas je bilo nekaj v zraku, da se pripravlja druga vlada in da želijo nekatere stranke preiti na drugo stran. A takšni spini so dobri za to, da imajo mediji dovolj dela, ne prispevajo pa k stabilnosti in učinkovitosti vlade." Zato premier upa, da bo po novem letu malo drugače in se bodo zavedali, da morajo delovati kot vlada.

Erjavec: Ne gre za popuščanje, premier je prejel rojstnodnevno darilo

Prvak DeSUS Karl Erjavec je po glasovanju zatrdil, da ne gre za popuščanje, pač pa za to, da je predsednik vlade, ki danes praznuje 42 let, prejel rojstnodnevno darilo. Po njegovih navedbah so v DeSUS prejeli zelo trdna zagotovila, da bodo januarja vložili spremembe zakona.

Dogovorjeni so za spremembe danes potrjenega interventnega zakona, s katerimi bodo določili, da se bodo pokojnine ob vsaj 2,5-odstotni gospodarski rasti v letošnjem letu konec prihodnjega leta izredno uskladile v odstotkih. Večina poslancev se po Erjavčevih besedah strinja s takšnim načinom usklajevanja. V danes potrjenem zakonu je namreč predvideno nominalno usklajevanje.

Kot je pojasnil, so se v odmoru tik pred glasovanjem DZ sestali vodje poslanskih skupin SMC, SD in LMŠ, ki so ustno zagotovili, da bodo spremembe zakona podprli.