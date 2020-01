Erjavec: Ne umikam se le iz politike, ampak tudi iz javnega življenja

Kot je nadaljeval, je bil kot predsednik stranke dolžan biti v vladi, tudi takrat, ko je imel poslanski mandat, če je želel kaj doseči za upokojence, saj je to mogoče samo, če si član vlade."Zdaj te potrebe, da bi bil še naprej član vlade, ni več,"je navedel in dodal, da se zato tudi umika iz aktivne politike.

"Umikam se iz politike in bom podal tudi odstop s položaja ministra za obrambo. Bil sem od leta 2004 v vseh vladah do sedanje aktualne vlade, minister na različnih resorjih. Po odločitvi kongresa, da ne bom več vodil stranke DeSUS, ne vidim več razloga, da bi bil se naprej minister oziroma član vlade," je pojasnil v pisni izjavi.

Ponosen je na dosežke stranke DeSUS pod njegovim vodstvom v zadnjih petnajstih letih. Kot je poudaril, je bil "DeSUS v tem času vedno ključen akter pri oblikovanju različnih vlad in pomemben akter tudi pri oblikovanju aktualne vlade". Na to je ponosen, je navedel in zatrdil, da v različnih vladah ni bil zaradi osebnega prestiža.

Napovedal je, da se bo s predsednikom vlade pogovoril o datumu odstopa kot ministra za obrambo. Ne želi namreč, da bi njegov odstop povzročil nevšečnosti trenutni vladi.

'Prišel je čas, da se posvetim drugim stvarem v življenju'

Novemu vodstvu stranke DeSUS, na čelo katere so delegati v soboto izvolili ministrico Aleksandro Pivec, pa Erjavec želi, "da uspešno nadaljuje pot", ki jo je sam zastavil 20. maja 2005. Napovedal je, da je in da bo ostal član stranke DeSUS.

V izjavi se je Erjavec zahvalil vsem, ki so ga v teh 15 letih spremljali in podpirali na njegovi politični poti, zlasti njegovi družini: "Vsi so bili odlični sodelavci."

"Prišel je čas, da se posvetim drugim stvarem v življenju. Stranko DeSUS pa sem vedno vodil s srčnostjo in neizmerno voljo, da bi nekaj naredil za upokojence. Upam, da bodo to prepoznali tudi tisti, ki tega niso opazili oziroma niso tega želeli opaziti," je navedel Erjavec in dodal, da je hvaležen vsem tistim, ki so ta njegov politični angažma za upokojence prepoznali.

"Vse, kar sem delal kot predsednik stranke in kot minister, sem delal v dobri veri in v prepričanju, da delam prav," je še zatrdil Erjavec in sklenil, da je to njegova zadnja politična izjava za medije, ker se ne umika samo iz politike, ampak tudi iz javnega življenja.