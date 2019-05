Erjavec: Tonin je notoričen lažnivec, on odgovarja: Odgovorila bo resnica

Komisija DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) je opravila pogovore z bivšim direktorjem Sove Andrejem Rupnikom ter Jernejem Sekolcem in Simono Drenik . Matej Tonin , predsednik komisije DZ za nadzor obveščevalnih služb, je po seji povedal, da se pričanje bivših direktorjev Sove ne sklada s pričanjem Drenikove.

Erjavec pa je danes spomnil tudi na to, da je Drenikova zatrdila, da nanjo ni nihče pritiskal, na kar je v torek sicer namigoval podpredsednik Knovsa Žan Mahnič. "Stalno se moram braniti pred lažmi," je dejal Erjavec in dodal, da je zaslišanje Drenikove in Sekolca pozdravil že aprila, saj da je vedel, da ne moreta povedati ničesar, kar bi mu škodilo.

Po njegovih navedbah so se v zadnjem času zlasti s strani Tonina pojavile govorice, da naj bi on naročil Drenikovi pogovore s Sekolcem. Erjavec je spomnil, da je Tonin povedal, da je Sekolec priznal in obžaloval napako.

Erjavec se je na dogajanje na Knovsu odzval po današnji seji vlade in uvodoma izrazil upanje, da se bo "počasi nehalo laganje Tonina". Kot je navedel, je bil štiri leta tarča očitkov, da naj bi on zakuhal afero, da naj bi imele hrvaške tajne službe določene zadeve in da je bil predmet izsiljevanja, očitali pa so mu tudi vikend na Hrvaškem.

Napovedal je, da bodo 4. junija opravili pogovore še s preostalimi bivšimi direktorji Sove. 28. junija bosta pred Knovsom pričala tudi bivša zunanja ministra Samuel Žbogar in Karl Erjavec , v komisiji pa razmišljajo, da bi na pogovor povabili še Vlasto Vivod , vodjo kabineta ministra Erjavca, in Tomaža Kunstlja , ki je trenutno veleposlanik pri Svetem sedežu v Vatikanu.

Prav tako je zatrdil, da kabinet ministra ni bil seznanjen s pogovori Drenikove in Sekolca in tudi ne verjame, kot pravi, da je Drenikova to rekla. "Vidim, da se s to afero ne želi končati, ampak se želi še naprej spuščati meglo. Sedaj se druge sodelavce vključuje. Bo kdaj kdo odgovarjal za vse laži?" se je vprašal.

Erjavec je v svojih, do Tonina ostrih izjavah še dejal, da od poslanca, ki vodi tako pomembno komisijo, pričakuje, "da je ne bo več zlorabljal". Po njegovih navedbah ne gre "le za zlorabo v primeru prisluškovalne afere, ampak je enak primer interpelacija", kjer da se mu neresnično očita zlorabo vojaške obveščevalne službe. Glavni cilj pritiskov nanj pa je po njegovem mnenju zlasti oslabitev vlade.

Na vprašanje, ali razmišlja o ukrepih zoper Tonina, je nekdanji zunanji minister sprva odgovoril: "On je notoričen lažnivec. Z njim je težava,"in dodal: "Pravi, da sem veleizdajalec, ker sem naročil te pogovore, govoril je o tem, da bo odprl arhive in bo zgodovina pokazala, da je imel prav. A zgodovina danes kaže, da nima prav in da ves čas zavaja celotno javnost." Če se bo to nadaljevalo, napoveduje Erjavec, bo moral poiskati pravno varstvo.

Tonin: Slovenija napak ne sme več ponavljati

Tonin je v sporočilu za javnost, v katerem se je odzval na besede Erjavca, zapisal, da v času preiskave ne more govoriti o podrobnostih, ker je vsebina pričanj označena z oznako "zaupno" in bi bilo zato nekorektno in v nasprotju z zakonom o tem javno polemizirati. Prav to pa Erjavcu, tako Tonin, omogoča, da komisijo in Tonina osebno napada. "Na žaljive opazke ministra bo najbolj učinkovito odgovorila resnica v končnem poročilu," je zatrdil Tonin.

Zapisal je tudi, da imamo pravico vedeti, zakaj je prišlo do nepravilnosti v postopku arbitraže in dodal: "Z iskanjem resnice o stvareh, ki jih je arbitražno sodišče že ugotovilo in so dejstvo, ne moremo v ničemer ogroziti slovenskih interesov, lahko pa preprečimo tovrstne napake v prihodnosti."

Cilj poročila, ki ga bo pripravila Knovs, je identifikacija pomanjkljivosti in šibkosti pri varovanju strateških interesov Slovenije, pa tudi priprava priporočil za njihovo odpravo, je še poudaril Tonin, in dodal, da so očitki o zlorabah neverodostojni in podli.